Căng thẳng: Brooklyn và Nicola Peltz làm phim đối đầu Beckham - Victoria, kể sạch sành sanh mâu thuẫn gia tộc

Sau thành công rực rỡ của series "Beckham" trên Netflix, vợ chồng Brooklyn Beckham và Nicola Peltz được cho là đang đàm phán để thực hiện một dự án phim tài liệu thực tế "nói hết một lần" trên nền tảng Hulu, hứa hẹn sẽ phơi bày những góc khuất trong mối quan hệ với gia đình đại gia đình Beckham.

Kể từ khi kết hôn vào năm 2022, Brooklyn Beckham và ái nữ tỷ phú Nicola Peltz luôn là tâm điểm của truyền thông quốc tế. Tuy nhiên, thay vì chỉ xuất hiện trên các tạp chí thời trang, cặp đôi đang có những bước đi chiến lược để xây dựng đế chế riêng tại Mỹ. Theo các nguồn tin thân cận, dự án phim tài liệu mới trên Hulu sẽ tập trung vào hành trình lập nghiệp đầy tranh cãi của Brooklyn trong vai trò một đầu bếp.

Dù liên tục vấp phải những ý kiến trái chiều về kỹ năng nấu nướng và bị gắn mác "nepo baby" (con nhà nòi hưởng đặc quyền), Brooklyn dự kiến sẽ dùng series này để chứng minh sự nghiêm túc và tâm huyết của mình với ẩm thực. Phim sẽ ghi lại quá trình anh xây dựng thương hiệu cá nhân, từ những buổi thử nghiệm công thức tại biệt thự xa hoa đến nỗ lực vượt qua áp lực từ sự nổi tiếng quá lớn của cha mẹ.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz đang đàm phán để thực hiện một loạt phim tài liệu tiết lộ mọi bí mật về sự nghiệp nấu ăn của anh và mâu thuẫn gia đình (Ảnh: Getty)

Beckham từng gây sốt vì làm phim (Ảnh: Netflix)

Tiết lộ sự thật về "cuộc chiến mẹ chồng - nàng dâu"

Điểm nóng nhất khiến dư luận đổ dồn sự chú ý vào dự án này chính là những chia sẻ về mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" giữa Nicola Peltz và mẹ chồng – biểu tượng thời trang Victoria Beckham. Những rạn nứt bắt đầu âm ỉ từ đám cưới triệu đô tại Palm Beach, nơi Nicola chọn diện thiết kế của Valentino thay vì thương hiệu của mẹ chồng, đã trở thành đề tài bàn tán suốt thời gian qua.

Loạt phim trên Hulu được kỳ vọng sẽ mang đến cái nhìn đa chiều và chân thực hơn về những mâu thuẫn nội bộ, điều mà phim tài liệu của David và Victoria trước đó có thể đã lướt qua hoặc biên tập lại theo hướng tích cực.

Cuộc đối đầu trực diện giữa hai thế hệ

Việc lựa chọn Hulu – nền tảng gắn liền với sự thành công của gia đình Kardashians cho thấy tham vọng của vợ chồng Brooklyn trong việc chinh phục khán giả Mỹ. Đây được xem là động thái "đối đầu trực diện" với đế chế truyền thông của David và Victoria Beckham.

Trong khi thương hiệu "Beckham" lâu nay vốn gắn liền với sự hoàn hảo, kỷ luật và di sản bóng đá, thì dự án của Brooklyn và Nicola lại hướng tới sự trẻ trung, hiện đại và sự tự do tự tại của một thế hệ mới. Các chuyên gia truyền thông nhận định, nếu dự án này đi vào sản xuất, nó sẽ tạo nên một cuộc cạnh tranh thú vị về sức ảnh hưởng ngay trong chính nội bộ gia tộc Beckham.

Hiện tại, phía đại diện của cặp đôi và nền tảng Hulu vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức, nhưng những thông tin rò rỉ này đã đủ để khiến người hâm mộ và giới thạo tin "đứng ngồi không yên" chờ đợi một màn bùng nổ truyền thông mới.