Căng đét: Vợ chồng con cả nhà Beckham thuê luật sư của Harry-Meghan, khơi mào cuộc chiến pháp lý nhắm vào bố mẹ?

Brooklyn Beckham - Nicola Peltz thuê luật sư của nhà Harry - Meghan để "giữ hình ảnh" giữa bão drama gia đình: Hành động dứt khoát, chơi lớn không ngại ai!

Cặp đôi thị phi Brooklyn Beckham và Nicola Peltz mới đây tiếp tục khiến dư luận "dậy sóng" với thông tin đã đã thuê Jenny Afia – luật sư thân tín từng đại diện cho Hoàng tử Harry và Meghan Markle – để giúp quản lý danh tiếng giữa lúc mâu thuẫn với gia đình Beckham ngày càng căng thẳng.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz đã tìm kiếm sự giúp đỡ của một luật sư hàng đầu để bảo vệ danh tiếng của họ trong bối cảnh bất hòa gia đình (Ảnh: Getty)

Jenny Afia, thuộc công ty luật Schillings danh tiếng, từng xuất hiện trong loạt phim tài liệu The Princes and The Press và được biết đến như "người bảo vệ hình ảnh" của nhà Sussex. Theo Mail on Sunday, Brooklyn và Nicola đã chủ động liên hệ với Afia, thể hiện quyết tâm kiểm soát những thông tin tiêu cực đang lan truyền.

Một nguồn tin tiết lộ: "Nicola và Brooklyn mệt mỏi với việc bị nói những điều họ không thích. Nicola vốn thích kiểm soát mọi thứ, và họ đã chọn cách hành động dứt khoát".

Điều khiến công chúng bất ngờ là ở chỗ: chính vợ chồng David và Victoria Beckham từng được cho là xích mích với Harry - Meghan sau khi bị nghi tiết lộ thông tin nhạy cảm, dẫn đến mối quan hệ đôi bên "toang toàn tập". Và giờ đây, Brooklyn lại quyết định "bắt tay" với luật sư của chính nhà Sussex – một cú twist không ai ngờ tới.

Truyền thông châu Âu khẳng định: "Giữa hai cặp đôi Brooklyn - Nicola và Harry - Meghan hiện có mối quan hệ rất thân thiết".

Brooklyn và Nicola đã trở nên thân thiết với Meghan Markle và Hoàng tử Harry (Nguồn: Getty)

Luật sư Jenny Afia xuất hiện trong phim tài liệu The Princes And The Press (Ảnh: BBC)

Drama giữa Brooklyn và gia đình Beckham bắt đầu lộ rõ khi vợ chồng anh phớt lờ sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham – một cột mốc lớn nhưng lại không hề có sự góp mặt hay động thái nào từ con trai cả.

Nicola sau đó bị "dán nhãn" là người kiểm soát và là trung tâm của sự rạn nứt giữa nhà Beckham và nhà Peltz. Brooklyn – giờ là nhiếp ảnh gia kiêm đầu bếp "tay ngang" – từng được cho là bắt đầu xa cách cha mẹ sau khi kết hôn.

Trước những lời cáo buộc, bạn bè thân thiết của Nicola đã lên tiếng bảo vệ cô. Một người chia sẻ với MirrorOnline: "Nicola không hề cô lập Brooklyn. Anh ấy có quyền tự do và rõ ràng là đang hạnh phúc trong mối quan hệ của mình. Họ là gia đình của nhau".

Cặp đôi Brooklyn - Nicola được cho là đã bất hòa với cha mẹ - David và Victoria Beckham (Ảnh: Getty)

Brooklyn cũng không giấu cảm xúc. Tuần trước, anh đăng tải ảnh Nicola kèm lời nhắn ngọt ngào: "Cả thế giới của anh. Anh sẽ yêu em mãi mãi. Anh luôn chọn em, em yêu."

Ngay sau đó, như để "đáp lễ" nhẹ nhàng, em trai Brooklyn – Cruz Beckham đã đăng ảnh cả gia đình cùng lời khẳng định: "Con yêu gia đình mình hơn bất cứ điều gì. Cảm ơn bố mẹ vì đã luôn bên con, dù có chuyện gì xảy ra."

Dù chưa ai trực tiếp nhắc đến mâu thuẫn, nhưng qua từng động thái trên mạng xã hội, netizen dễ dàng cảm nhận được không khí căng thẳng đang bao trùm nhà Beckham.

Nguồn tin từ gia đình tiết lộ David và Victoria hiện đang "bất lực" trong việc hàn gắn mối quan hệ với con trai cả. Hy vọng cuối cùng hiện được đặt vào… sinh nhật lần thứ 14 của Harper Beckham vào tháng 7.

Gia đình Beckham 'không thể giải quyết được sự vô lý' của cuộc cãi vã (Ảnh: Getty)

"Hy vọng buổi tiệc sinh nhật sẽ là dịp để gia đình sum họp trở lại", nguồn tin chia sẻ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến hoài nghi: "Nhìn tình hình hiện tại thì khả năng đó khá mong manh".

Từng là anh trai mẫu mực, luôn yêu thương em gái, liệu Brooklyn có "vì Harper mà quay về"? Hay chuyện đã đi quá xa để có thể cứu vãn?

Drama gia đình Beckham – Peltz vẫn chưa có hồi kết, và rõ ràng, mọi ánh nhìn vẫn đang đổ dồn về Brooklyn và những lựa chọn tiếp theo của anh.