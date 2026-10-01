CAND - T&T và câu chuyện phía sau 6 tấm HCV

CAND - T&T không chỉ giành 6 HCV mà còn cho thấy chiều sâu lực lượng khi các tay vợt liên tục đối đầu nhau ở những trận đấu quyết định.

Khép lại giải đấu tại Vĩnh Long ngày 30/9, Công an Nhân dân (CAND) - T&T giành 6 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ và đứng đầu toàn đoàn. Đáng chú ý, đội vô địch 6/7 nội dung, gồm đồng đội nam, ba nội dung đôi, đơn nam và đơn nữ.

Nếu những con số ấy cho thấy sức mạnh của CAND - T&T, thì cách các tấm HCV được tạo nên lại nói nhiều hơn về một tập thể không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào.

Những trận đấu của bản lĩnh

Hành trình đáng nhớ nhất có lẽ nằm ở nội dung đồng đội nam, nơi CAND - T&T gặp lại Hải Phòng ở chung kết.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, chính Hải Phòng từng loại CAND - T&T ở bán kết. Bởi vậy, ngay cả HLV Vũ Mạnh Cường cũng thừa nhận ông không nghĩ đội có thể giành chiến thắng khi hai bên tái ngộ tại Vĩnh Long.

CAND - T&T khởi đầu không thuận lợi khi Đinh Anh Hoàng thất bại 2-3 trước Đoàn Bá Tuấn Anh, cựu vô địch quốc gia. Lê Đình Đức sau đó đưa đội trở lại cuộc chơi bằng chiến thắng 3-1 trước Duy Phong, trước khi Tạ Hồng Khánh thắng 3-1 để CAND - T&T dẫn 2-1. Hoàng tiếp tục thất bại ở trận thứ tư, khiến cuộc đối đầu trở về thế cân bằng 2-2.

Trận quyết định một lần nữa đặt Đức trước Tuấn Anh, người từng đánh bại anh ở cả nội dung đơn lẫn đồng đội tại Đại hội. Nhưng lần này, tay vợt của CAND - T&T đã chơi đầy bản lĩnh để giành chiến thắng, qua đó mang HCV về cho đội nhà.

Lê Đình Đức tỏa sáng ở nội dung đồng đội nam.

Đó cũng là hình ảnh tiêu biểu cho cách CAND - T&T giành chức vô địch. Khi một mắt xích gặp khó, những người còn lại lập tức đứng lên.

Trước đó tại bán kết, CAND - T&T thắng Hà Nội 3-0 và Đức cũng là người tạo dấu ấn khi đánh bại Nguyễn Anh Tú 3-0.

Chiều sâu tạo nên khác biệt

Nếu Đức là nhân vật nổi bật ở nội dung đồng đội nam, Đinh Anh Hoàng lại có cách đáp trả ở những nội dung đôi.

Hoàng cùng Đức giành HCV đôi nam sau khi vượt qua chính các đồng đội Tạ Hồng Khánh - Vũ Mạnh Huy trong trận chung kết nội bộ. Sau đó, anh tiếp tục kết hợp với Trần Mai Ngọc để vô địch đôi nam nữ, đánh bại Nguyễn Quang Trường - Lâm Thư Cúc của Quân đội.

Theo HLV Vũ Mạnh Cường, Hoàng và Mai Ngọc đã đưa CAND - T&T trở lại ngôi vô địch đôi nam nữ sau nhiều năm. Đây cũng là cặp đôi từng tạo dấu ấn tại SEA Games 32 khi giành HCV sau chiến thắng trước đôi VĐV mạnh của Singapore.

Điều đáng chú ý là ở Vĩnh Long, những trận chung kết nội bộ xuất hiện liên tục. CAND - T&T không chỉ có một vài tay vợt đủ khả năng tranh huy chương mà sở hữu lực lượng đủ dày để các thành viên có thể trở thành đối thủ của nhau ở trận đấu cuối cùng.

Mai Ngọc tiếp tục khẳng định vị thế

Trong số những gương mặt nổi bật nhất giải, Trần Mai Ngọc là người giành nhiều HCV nhất với 3 danh hiệu.

Sau HCV đơn nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, Mai Ngọc tiếp tục thống trị các nội dung mình tham dự ở Vĩnh Long.

Ở đôi nữ, cô cùng Hoàng Trà My đánh bại Trần Diệu Linh - Lâm Thư Cúc của Quân đội để lên ngôi.

Đến nội dung đơn nữ, Mai Ngọc lần lượt vượt qua những thử thách đáng kể. Tại bán kết, cô thắng cựu vô địch quốc gia Nguyễn Thị Nga 4-1. Trong trận chung kết với Chung Thị Mỹ Huyền của Tây Ninh, Mai Ngọc để thua set đầu nhưng không đánh mất sự bình tĩnh.

Tay vợt của CAND - T&T thắng liền bốn set còn lại, trong đó có màn ngược dòng ấn tượng từ 2-6 ở set 3.

Mai Ngọc giành tới 3 HCV.

Khả năng kiểm soát trận đấu trong những thời điểm khó khăn tiếp tục cho thấy giá trị của môi trường rèn luyện mà Mai Ngọc đang có tại CAND - T&T.

Một nhà vô địch mới xuất hiện

Nếu Mai Ngọc là gương mặt giàu thành tích nhất giải, Vũ Mạnh Huy lại tạo ra dấu mốc riêng khi lần đầu vô địch quốc gia ở nội dung đơn nam.

Đáng chú ý, cả bốn tay vợt góp mặt tại bán kết đơn nam đều thuộc CAND - T&T. Huy đứng đầu bảng, sau đó lần lượt vượt qua các đối thủ đến từ TP.HCM, Hà Nội và Quân đội để tiến vào trận cuối cùng.

Đối thủ của anh ở chung kết chính là người đồng đội Lê Đình Đức.

Sau khi cùng Đức góp công giúp CAND - T&T vô địch đồng đội nam, Huy bước vào trận đấu mà hai bên không còn đứng chung một chiến tuyến. Kết quả, Huy giành chiến thắng 4-1 và lần đầu chạm tay vào chức vô địch quốc gia.

Vũ Mạnh Huy lần đầu vô địch quốc gia ở nội dung đơn nam.

Với Đức, giải đấu vẫn là một hành trình đáng nhớ. Anh có HCV đồng đội nam, HCV đôi nam và HCB đơn nam. Đặc biệt, Đức một lần nữa đánh bại Đoàn Bá Tuấn Anh ở tứ kết đơn nam, lần thứ hai trong cùng giải đấu.

Chức vô địch của Huy càng có ý nghĩa khi anh là con trai HLV Vũ Mạnh Cường, người từng hai lần vô địch SEA Games. Từ người cha từng đứng trên đỉnh khu vực đến người con lần đầu giành danh hiệu quốc gia, đó là một sự tiếp nối đáng chú ý trong chính mái nhà CAND - T&T.

Khi đồng đội trở thành đối thủ

Hai trận chung kết nội bộ ở đơn nam và đôi nam có lẽ là hình ảnh rõ nhất cho chiều sâu lực lượng của CAND - T&T.

Huy và Đức vừa cùng nhau chiến thắng ở nội dung đồng đội nam thì sau đó phải đối đầu trong trận chung kết đơn nam. Hoàng - Đức cũng phải cạnh tranh với Khánh - Huy ở trận cuối cùng nội dung đôi nam.

Trên bàn bóng, họ là đối thủ. Nhưng khi trận đấu kết thúc, thành quả vẫn thuộc về CAND - T&T.

Đó là điểm đáng chú ý nhất trong 6 HCV mà đội giành được tại Vĩnh Long. Thành công không được tạo nên bởi một vài cá nhân nổi bật mà đến từ cả hệ thống, với nhiều tay vợt đủ khả năng gánh vác nhiệm vụ ở những thời điểm khác nhau.

Lê Đình Đức, Đinh Anh Hoàng, Vũ Mạnh Huy, Tạ Hồng Khánh, Trần Mai Ngọc, Hoàng Trà My, Nguyễn Thị Phương Linh hay Trương Bảo Linh đều góp mặt trong hành trình giành 6 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ của CAND - T&T.

Đằng sau thành tích ấy là sự kết hợp giữa nền tảng con người và môi trường rèn luyện kỷ luật của ngành Công an với nguồn lực đầu tư, điều kiện tập luyện, thi đấu và chế độ đãi ngộ từ T&T Group.

Mô hình hợp tác giữa ngành Công an và T&T Group vì thế không chỉ tạo điều kiện để các VĐV thi đấu tốt hơn, mà còn hình thành một lực lượng có chiều sâu, nơi sự cạnh tranh giữa các thành viên trở thành động lực để cùng tiến bộ.

Tại Vĩnh Long, CAND - T&T đã mang về những tấm HCV. Nhưng phía sau những chiếc huy chương ấy còn là một điều quan trọng hơn: một tập thể đủ mạnh để khi một người không thể tỏa sáng, luôn có người khác đứng lên.