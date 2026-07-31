CAND T&T thống trị giải trẻ quốc gia, HLV Vũ Mạnh Cường kể chuyện phía sau 17 tấm HCV

Có sự quan tâm, đầu tư mạnh mẽ của bầu Hiển và Bộ Công An, CLB bóng bàn CAND T&T đang trở thành thế lực đứng đầu về đào tạo trẻ tại Việt Nam, góp phần phát triển bóng bàn nước nhà!

Từ ngày 21 đến 31/7, Cung Thể thao Tiên Sơn (TP Đà Nẵng) là nơi diễn ra Giải vô địch bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia 2026, với sự góp mặt của 660 VĐV thuộc 30 đơn vị đến từ các tỉnh, thành phố, ngành và CLB trên cả nước. Kết thúc một tuần tranh tài sôi nổi, đoàn Công an nhân dân T&T dẫn đầu toàn đoàn với 34 bộ huy chương, gồm 17 HCV, 6 HCB và 11 HCĐ.

Dẫn đầu đoàn CAND T&T là huyền thoại bóng bàn Việt Nam, HLV Vũ Mạnh Cường. Hạnh phúc sau thành công của đoàn, HLV Vũ Mạnh Cường chia sẻ rằng năm nay, đội nhà đã có những bước phát triển vượt bậc, mang về nhiều tấm huy chương vượt xa kỳ vọng:

“Năm nay các VĐV tham gia Trẻ - Thiếu Niên – Nhi Đồng của toàn giải lên tới 660 VĐV. Đây là giải đấu quan trọng nhất trong hệ thống giải trẻ quốc gia, để đánh giá công tác đào tạo trẻ của các đơn vị.

Các VĐV của CLB bóng bàn Công an Nhân Dân T&T những năm trước cũng chưa có Huy chương bạc đơn ở mảng nữ nhi đồng thì năm nay đã có. Đặc biệt tuyến U12 -13 cũng có thành tích nhất định, 2 HCV ngoài dự kiến. Lứa U18, U19 cũng có HCV của Thế Anh khi đấu với bạn ở Quân đội là cũng ngoài dự kiến. Các tuyến khác nhìn chung huy chương đều ổn định, lứa U14 – 15 thi đấu tốt. Vũ Mạnh Huy có 3 HCV, 1 HCB; Hoàng Trà My có 4 HCV; Trần Mai Ngọc có 4 HCV…”

Đoàn CAND T&T đại thắng ở giải Trẻ - Thiếu Niên - Nhi Đồng toàn quốc 2026.

Từ lâu, bầu Hiển đã quá nổi tiếng với cách làm bóng đá có tầm và có tâm. Ông không chỉ đưa CLB Hà Nội tới đỉnh vinh quang V.League mà còn thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển bóng đá trẻ, cống hiến rất nhiều cho các tuyến từ trẻ đến lớn của quốc gia.

Mang tâm thế ấy vào bóng bàn, bầu Hiển cũng thúc đẩy mạnh mẽ việc đào tạo trẻ, mở ra những kỳ vọng lớn không chỉ cho CLB mà cho cả bóng bàn Việt Nam ở tương lai. HLV Vũ Mạnh Cường chia sẻ:

“Công tác đào tạo trẻ luôn được bầu Hiển đặc biệt chú trọng. Gần đây CLB cũng cho các cháu trẻ đi tập huấn ở Trung Quốc khoảng 1 tháng rưỡi. Các VĐV đội tuyển, đội lớn chuẩn bị đại hội thì cũng tập huấn khoảng 2 tháng rưỡi, kinh phí rất lớn.

Bầu Hiển luôn rất quan tâm, khi BHL đề xuất tập huấn thì cũng luôn phê duyệt sớm để cho các VĐV kịp thời tập luyện cọ sát bên Trung Quốc. Nhờ đó BHL triển khai các kế hoạch, mới mang lại các thành tích như thế này. Mọi kế hoạch của CLB đều được lãnh đạo ủng hộ mạnh mẽ”.

Các VĐV nam trẻ của CAND T&T đều rất mạnh.

Tháng Năm năm 2024, Bộ Công An thông qua Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam đã kết hợp với Tập đoàn T&T để cho ra đời CLB bóng bàn CAND T&T. Chỉ sau khoảng thời gian ngắn ngủi, CLB càng thi đấu càng đạt được các thành công vang dội hơn trước. Và giải Trẻ - Thiếu Niên – Nhi Đồng 2026 cũng là một bước đột phá. Nói về sự kết hợp giữa đôi bên để ngày một thành công, HLV Vũ Mạnh Cường tiếp:

“Sau khi Bộ Công An và T&T ký hợp tác với nhau, thì phía Thể thao Bộ Công An cũng tạo điều kiện về nơi ăn chốn ở, tập luyện rất tốt cho các VĐV. Các VĐV cũng được quan tâm hơn về chế độ. Cơ sở vật chất, tập luyện thể lực… được sự quan tâm của bên công an, còn T&T thì có BHL rất tốt.

Khi được quan tâm, được sự động viên của các lãnh đạo, bên Bộ Công An luôn ủng hộ các kế hoạch cho VĐV về thi đấu, tập luyện. Hai bên giữa Bộ Công An và T&T đều phối hợp rất tốt để tạo điều kiện cho VĐV”.

Các VĐV nữ trẻ cũng đạt nhiều thành công chói lọi.

Ở cấp độ chuyên nghiệp, CLB bóng bàn CAND T&T không thiếu các ngôi sao giờ đã là trụ cột ở tuyển quốc gia. Và thêm đặc biệt khi CLB cũng đang sở hữu nhiều ngôi sao trẻ đầy hứa hẹn cho tương lai bóng bàn nước nhà:

“Giai đoạn này chúng tôi đầu tư trọng điểm vào Hoàng Trà My, mới U15 thôi nhưng đạt tới 4 HCV ở giải này. Trà My là tài năng từ Công An đưa sang, và giờ tập luyện cùng các thầy từ T&T. Chúng tôi tập trung đào tạo Trà My không chỉ cho riêng CLB, mà còn cho tương lai bóng bàn Việt Nam nữa. Gần đây Trà My cũng liên tục được sang Trung Quốc tập huấn dài ngày. Cháu mới U15 thôi, tương lai còn rất rộng mở và hứa hẹn.

Ngoài Trà My thì chúng tôi cũng đang tập trung bồi dưỡng cho nhiều tài năng trẻ khác, để tương lai đưa các cháu lên tuyến đầu của bóng bàn Việt Nam. Các kế hoạch cho các cháu tập huấn nước ngoài cũng đang được lên, hứa hẹn sẽ có thêm nhiều khởi sắc” – HLV Vũ Mạnh Cường chia sẻ.

Để có được thành công, HLV Vũ Mạnh Cường cũng tâm sự ngoài việc tập luyện chăm chỉ, quyết tâm, mỗi khi thi đấu, từ thầy tới trò của CLB đều rất căng thẳng, áp lực. Nhưng chính áp lực tạo nên kim cương, và điều đó khiến mỗi thành công của đội đều mang đến niềm hạnh phúc lớn lao, tạo động lực để mạnh mẽ đột phá:

“CLB bóng bàn Công An Nhân Dân T&T bây giờ mỗi khi đi dự giải, tâm thế đều là phải cạnh tranh HCV hoặc thấp hơn cũng là HCB, áp lực cho các VĐV và cả các thầy là rất lớn. Nhưng đều đạt được thành công thì ngoài tập luyện, mỗi khi đi thi đấu, chúng tôi đều phải tạo áp lực mạnh mẽ lên các cháu.

Rất vui là khi thi đấu, các cháu đều tập trung, thi đấu thành công. Trước áp lực lớn mà lại thành công như vậy, thì từ VĐV cho tới BHL đều rất vui mừng, phấn khởi. Đó là động lực rất lớn để chúng tôi hướng tới thêm những thành công nữa cho tương lai”.