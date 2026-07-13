Cần Thơ mở đại tiệc xuyên đêm, cùng người hâm mộ đón chung kết World Cup 2026

VTV FANFEST WORLD CUP 2026 sẽ diễn ra tại Công viên Lưu Hữu Phước trong hai ngày 19-20/7, mang đến không gian bóng đá, âm nhạc và giải trí sôi động chưa từng có cho NHM miền Tây.

Nhằm hưởng ứng sức nóng của FIFA World Cup 2026, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) sẽ tổ chức sự kiện VTV FANFEST WORLD CUP 2026 tại Công viên Lưu Hữu Phước, TP Cần Thơ, trong hai ngày 19 và 20/7.

Đây là lần đầu tiên TP Cần Thơ có một ngày hội quy mô lớn dành riêng cho cộng đồng yêu bóng đá nhân dịp trận chung kết World Cup. Sự kiện được xây dựng theo mô hình lễ hội bóng đá - giải trí - văn hóa, với chuỗi hoạt động trải nghiệm kéo dài xuyên đêm, mang đến nhiều không gian tương tác dành cho người hâm mộ.

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Điểm nhấn của chương trình là hoạt động theo dõi trực tiếp trận chung kết FIFA World Cup 2026 trên màn hình LED 4K rộng 200m², kết hợp cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại. Trước thời khắc trái bóng chung kết lăn, khán giả còn được hòa mình vào chương trình biểu diễn nghệ thuật diễn ra từ 21h30 đến 23h30 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Isaac, Bảo Yến Rosie, DJ Bling cùng các khách mời đặc biệt.

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Không gian lễ hội sẽ mở cửa tự do từ 9h ngày 19/7 với hàng loạt hoạt động thể thao và giải trí như khu trải nghiệm công nghệ, minigame, giao lưu cổ động viên, dự đoán tỷ số, bốc thăm trúng thưởng, cùng các gian hàng ẩm thực và sản phẩm lưu niệm.

Theo Ban Tổ chức, VTV FANFEST WORLD CUP 2026 không chỉ mang đến một điểm hẹn để người hâm mộ cùng dõi theo trận đấu cuối cùng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn hướng đến việc tạo dựng không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, lan tỏa tinh thần thể thao và quảng bá hình ảnh TP Cần Thơ năng động, thân thiện.

Nhà báo Phùng Văn Hiệp, Phó Giám đốc VTV Nam Bộ, cho biết World Cup luôn là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và đơn vị mong muốn đưa bầu không khí ấy đến gần hơn với người hâm mộ miền Tây thông qua một lễ hội sôi động, văn minh và giàu cảm xúc.

Bên cạnh các hoạt động trực tiếp tại Công viên Lưu Hữu Phước, VTV Nam Bộ cũng triển khai chiến dịch truyền thông trên các kênh sóng và nền tảng số của VTV9, VTV10 nhằm lan tỏa không khí World Cup đến đông đảo khán giả trên cả nước.