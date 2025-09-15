Cận cảnh võ sĩ Việt Nam đánh ngất tuyển thủ Campuchia

Võ Minh Nghĩa hạ gục võ sĩ Campuchia

Võ Minh Nghĩa (Tiger Muay Club) là tác giả cú knock-out đầu tiên của sự kiện Lion Championship 26 diễn ra tối 13/9 tại nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội. Tay đấm chủ nhà hạ gục Tha Vanthorn (Campuchia) trong trận đấu ở thể thức MMA Striking - thể thức võ thuật tổng hợp sử dụng các thế đánh đứng.

Trận đấu kết thúc ngay trong hiệp một. Võ Minh Nghĩa hạ gục đối thủ sau chưa đầy 2 phút thi đấu.

Đại diện của câu lạc bộ Tiger Muay Club nhập cuộc chủ động hơn. Những đòn đá đa dạng của Võ Minh Nghĩa dồn đối thủ về góc đài. Tha Vanthorn chủ yếu chỉ phòng thủ và tránh đòn từ đối phương.

Sau khoảng một phút, tuyển thủ kickboxing Campuchia mới bắt đầu trả đòn. Tuy nhiên, đó cũng là thời điểm Tha Vanthorn lộ ra nhiều sơ hở để Võ Minh Nghĩa khai thác. Mặt khác, những cú đá trụ (low kick) của Võ Minh Nghĩa bắt đầu phát huy tác dụng khi đối thủ của anh có dấu hiệu thấm đòn, khả năng di chuyển bị ảnh hưởng rõ rệt.

Võ Minh Nghĩa đánh bại tuyển thủ Campuchia.

Võ sĩ Việt Nam đánh ngã đối thủ lần đầu sau khi bắt bài được cú đá của Tha Vanthorn. Tuyển thủ kickboxing Campuchia tiếp tục thi đấu và lao vào Võ Minh Nghĩa bằng những cú đá cao chân trái liên tiếp, nhưng lại bị trượt chân ngã xuống sàn.

Tay đấm của Tiger Muay Club không phải đợi lâu để có cơ hội kết thúc trận đấu sớm. Khi trọng tài ra hiệu tiếp tục, Võ Minh Nghĩa sử dụng đòn tay để ép đối thủ về thành lồng. Tha Vanthorn bị hở mặt khi động tác phòng thủ của anh có quá nhiều sơ hở.

Loạt 10 cú đấm liên tục bằng 2 tay của Võ Minh Nghĩa khiến võ sĩ người Campuchia đổ gục xuống sàn đấu. Trận đấu kết thúc khi hiệp một vẫn còn 1 phút 18 giây.

Đây là lần thứ hai tại Lion Championship, Võ Minh Nghĩa được tận hưởng cảm giác chiến thắng trước đối thủ người Campuchia. Tại Lion Championship 24 diễn ra cách đây 2 tháng, anh cùng đồng đội so tài với 2 võ sĩ xứ chùa tháp ở trận đấu MMA Duo (thể thức song đấu). Cặp Võ Minh Nghĩa - Lê Văn Vũ giành chiến thắng trước Roem Kakada - Sot Seyha (Campuchia).