Cận cảnh pha bóng nghiệt ngã nhất SEA Games khiến bóng chuyền nữ Việt Nam mất HCV, netizen tranh cãi: Bóng trong hay ngoài?

Chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Thái Lan không chỉ được nhắc tới bởi màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở kéo dài 5 set, mà còn bởi một tình huống gây tranh cãi lớn ở thời khắc quyết định, trực tiếp khép lại giấc mơ HCV của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Ở set 5, khi tỷ số đang là 23-24 nghiêng về Thái Lan, tuyển Việt Nam đứng trước điểm match point đầy áp lực. Trong pha giao bóng quyết định của Pimpichaya Kokram, bóng bay sát đường biên cuối sân Việt Nam. Nhiều VĐV và khán giả cho rằng bóng đã ra ngoài, tuy nhiên trọng tài biên xác định bóng chạm mép sân, đồng nghĩa điểm thuộc về Thái Lan, khép lại trận chung kết với tỷ số 25-23.

Góc quay truyền hình khiến netizen tranh cãi bóng đã ra ngoài hay vẫn còn trong sân (Ảnh chụp màn hình)

Khoảnh khắc ấy khiến các tuyển thủ Việt Nam sững sờ. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phản ứng dữ dội bên ngoài đường biên, nhưng đã hết quyền khiếu nại, không thể yêu cầu kiểm tra lại tình huống. Trên băng ghế dự bị, nhiều cầu thủ không giấu nổi sự thất vọng khi chức vô địch trôi qua chỉ trong gang tấc.

Góc 'fancam' từ khán giả cho thấy bóng chạm vạch

Theo luật bóng chuyền của FIVB, bóng được tính là trong sân nếu bất kỳ phần nào của bóng chạm vạch, kể cả khi phần lớn bóng đã bay ra ngoài. Dựa trên điều luật này, quyết định của trọng tài được xem là đúng về mặt luật, dù các góc quay truyền hình không đủ rõ ràng để thuyết phục số đông người xem.

Chính sự "lằn ranh mong manh" ấy đã biến pha bóng cuối trở thành điểm nhấn nghiệt ngã nhất của SEA Games 33, khiến bóng chuyền nữ Việt Nam thêm một lần lỡ hẹn với HCV. Dẫu vậy, màn trình diễn kiên cường, sòng phẳng đến từng điểm số trước Thái Lan vẫn cho thấy khoảng cách giữa hai đội đang ngày càng được thu hẹp, và giấc mơ vàng không còn quá xa.