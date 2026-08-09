Cận cảnh Doãn Hải My visual sáng bừng, vợ Xuân Son đặt tay lên ngực hát quốc ca đầy cảm xúc trong trận đấu của ĐT Việt Nam

Loạt khoảnh khắc bắt cận nhan sắc của dàn WAGs Việt đình đám.

Trong những trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở sân Mỹ Đình vòng bảng ASEAN Cup 2026. Không chỉ màn trình diễn của các cầu thủ mà những bóng hồng xuất hiện trên khán đài đều nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Như mới đây, dàn WAGs Doãn Hải My, Chu Thanh Huyền, Marcele Seippel - vợ Xuân Son... đều xuất hiện trên sân Mỹ Đình trận đội tuyển Việt nam thắng 3-1 Camouchia.

Nhan sắc nổi bật vẫn thuộc về Doãn Hải My - vợ của Đoàn Văn Hậu. Nàng WAG sinh năm 2001 trang điểm khá nhẹ nhàng, mặc áo đội tuyển kết hợp cùng với quần jean. Lọt ống kính của giới truyền thông Hải My sáng bừng, chiếm trọn "spotlight" ở khu vực khán đài A.

Nhan sắc nổi bật của Doãn Hải My (Ảnh: Như Hoàn)

Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn

Hải My ngồi cùng Ngô Tố Uyên - vợ Thành Chung (Ảnh: Như Hoàn)

Một gương mặt khác cũng gây chú ý là Chu Thanh Huyền. Trong trận đấu này, dàn WAGs Việt đều mặc trang phục của đội tuyển để cổ vũ chồng cùng các cầu thủ của tuyển Việt Nam. Dù chỉ mặc áo thun đơn giản nhưng vợ Quang Hải với làn da trắng sáng vẫn nổi bật.

Cận cảnh nhan sắc của Chu Thanh Huyền (Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

Nàng WAG trở thành tâm điểm của ống kính truyền thông chính là Marcele Seippel - vợ của tiền đạo Xuân Son. Cô nàng sinh năm 1999 kết hợp áo trắng của tuyển Việt Nam cùng quần màu đỏ. Mái tóc màu vàng cùng gương mặt quyến rũ giúp Marcele Seippel nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ về nhan sắc. Cô còn chiếm trọn cảm tình khi có hành động đặt tay lên ngực trái khi quốc ca Việt Nam vang lên. Thời gian qua, Marcele Seippel cùng các con trai của mình dành thời gian học tiếng Việt. Tình cảm, sự trân trọng của gia đình Xuân Son dành cho Việt Nam khiến người hâm mộ càng thêm yêu quý họ.

Marcele Seippel bế con trai trên khán đài (Ảnh: Như Hoàn)

Khoảnh khắc vợ Xuân Son hát quốc ca (Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)