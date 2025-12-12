Cận 3 độ vẫn không đeo kính khi thi đấu, hotboy 10x điển trai gây sốt khi giành HCV SEA Games cho Việt Nam

Mới đây, tại đấu trường SEA Games 33, cái tên Đặng Ngọc Xuân Thiện - hotboy 10x của đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam - bỗng trở thành tâm điểm chú ý. Với màn trình diễn đầy tự tin và chỉn chu, anh chàng khiến người hâm mộ vỡ òa khi mang về HCV ngựa vòng với số điểm ấn tượng 14.367, bỏ xa hàng loạt đối thủ trong lượt chung kết.

Bước lên bục vinh quang, Xuân Thiện ghi dấu ấn bằng sự tự tin và kỹ thuật cực "mượt", khẳng định bản lĩnh của một VĐV trẻ đã trưởng thành qua từng giải đấu. Thành tích này càng ấn tượng hơn khi ngựa vòng vẫn luôn được xem là nội dung đòi hỏi độ chính xác, sức bền và khả năng kiểm soát cơ thể tuyệt đối. Đáng nói, dù bị cận tới 3 độ và gần như không nhìn rõ, Xuân Thiện vẫn không đeo kính khi thi đấu. Mọi động tác đều được anh thực hiện bằng cảm giác và sự quen thuộc tích lũy từ vô số buổi tập miệt mài trước đó.

Ít ai biết, chàng trai sinh năm 2002 đã gắn bó với TDDC từ năm 6 tuổi. Suốt nhiều năm trời, anh phải sống xa gia đình, tập luyện với cường độ nặng và thậm chí từng trải qua chấn thương nghiêm trọng. Nhưng chính sự bền bỉ và kỷ luật đã tạo nên "chiến binh thép" của ngày hôm nay.

Không chỉ tài năng, Đặng Ngọc Xuân Thiện còn gây sốt bởi visual điển trai, nụ cười sáng cùng body 6 múi cực "cháy" nhờ việc tập luyện nhiều giờ mỗi ngày. Những khoảnh khắc đời thường của anh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến dân tình đồng loạt gọi anh là "crush mới của TDDC Việt Nam".

Với đà phong độ đang lên và tinh thần thi đấu nghiêm túc, Đặng Ngọc Xuân Thiện được kỳ vọng sẽ còn mang về nhiều kỳ tích hơn cho thể dục dụng cụ Việt Nam.