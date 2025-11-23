Campuchia nhập tịch ngôi sao từ Uzbekistan, sắp vụt sáng ở Đông Nam Á?

Theo thông tin từ Visakha FC, Mirzaev – 29 tuổi – đã được cấp quốc tịch Campuchia và đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia. Anh gia nhập Visakha từ năm 2020 và nhanh chóng trở thành trụ cột ở khu trung tuyến. Trước đó, Mirzaev từng trưởng thành tại lò đào tạo của Pakhtakor, một trong những CLB hàng đầu Uzbekistan, nhưng không tìm được nhiều cơ hội thi đấu ở đội một.

Sự xuất hiện của Mirzaev giúp đội tuyển Campuchia nâng tổng số cầu thủ nhập tịch lên con số 8, gồm nhóm gốc Nhật Bản như Yudai Ogawa, Takaki Ose, Hikaru Mizuno và 3 cầu thủ gốc Phi: Privat Mbarga, Abdel Coulibaly, Faeez Khan. Đây đều là những cái tên đã chứng minh được chất lượng ở giải VĐQG Campuchia và được kỳ vọng cải thiện sức mạnh đội tuyển.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ cầu thủ nhập tịch của Campuchia đều theo diện cư trú và thi đấu đủ 5 năm, chứ không phải cầu thủ lai. Cách làm này khá tương đồng với Việt Nam khi dùng thời gian cư trú để nhập tịch những cầu thủ nổi bật như Xuân Son hay mới đây là Đỗ Hoàng Hên.

Ngược lại, Malaysia, Philippines và Indonesia thường dựa vào nguồn cầu thủ có bố mẹ hoặc ông bà là người bản địa. Trong đó, Indonesia thực hiện rất chặt chẽ quy trình pháp lý, còn Malaysia lại vướng vào bê bối lớn khi 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA kết luận sử dụng giấy tờ không hợp lệ. Hồ sơ cho thấy ông bà của những cầu thủ này không hề sinh ra tại Malaysia như tài liệu từng khai, mà có nguồn gốc từ các quốc gia châu Âu và Nam Mỹ.

Vụ việc của Malaysia hiện là lời cảnh báo rõ ràng cho bóng đá Đông Nam Á trong cuộc đua nhập tịch: xu hướng này có thể giúp đội tuyển mạnh lên nhanh chóng, nhưng nếu thiếu minh bạch và kiểm soát chặt chẽ, cái giá phải trả sẽ rất nặng nề.

Campuchia, với sự thận trọng trong từng hồ sơ, đang cho thấy hướng đi an toàn và bền vững hơn trong quá trình xây dựng đội tuyển quốc gia.