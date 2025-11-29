Campuchia gây tranh cãi lớn, nhập tịch hay... "nhập lậu" ở SEA Games 33?

Trước thềm SEA Games 33, cái tên Campuchia — vốn thường không được xếp vào hàng “ứng viên nặng ký” — bỗng trở thành tâm điểm dư luận trong môn ba môn phối hợp: đội tuyển của họ vừa bị nghi ngờ dữ dội khi công bố lực lượng gồm 11 vận động viên — toàn bộ đều mang quốc tịch nhập tịch.

Theo báo chí khu vực, thành phần thi đấu gồm chủ yếu là người gốc Pháp (10 VĐV) và một người gốc Trung Quốc, do một HLV người Pháp dẫn dắt. Điều đáng chú ý: nhiều vận động viên này có thành tích cá nhân đạt chuẩn quốc tế — ví dụ cự ly chạy 10 km mất chưa đến 28 phút, vượt trội rõ rệt so với mặt bằng Đông Nam Á.

Tại SEA Games 32, VĐV nhập tịch gốc Pháp Sokha Michael Chaumond đã giành huy chương Bạc nội dung Duathlon cho Campuchia.

Chính vì điều đó, lãnh đạo ngành môn ba môn phối hợp tại nước chủ nhà Liên đoàn Ba môn phối hợp Thái Lan — ông Wichian Sitthinavin — đã lên tiếng bày tỏ “thắc mắc về tính hợp lệ” của đội Campuchia. Họ đề nghị gửi yêu cầu xác minh tới Liên đoàn Ba môn phối hợp Châu Á và Liên đoàn Ba môn phối hợp Thế giới xem các VĐV có đáp ứng đúng tiêu chí nhập tịch hay không.

Bên cạnh đó, việc toàn đội nhập tịch 100% khiến tranh cãi về công bằng thi đấu nổi lên mạnh mẽ. Nhiều người trong làng thể thao nhận định: nếu Campuchia dùng VĐV nhập tịch để “đánh thuê” huy chương, điều đó có thể làm mất đi giá trị thi đấu thực chất và gây bất lợi cho các đội khác.

Đối với SEA Games 33 — nơi nhiều quốc gia cử VĐV chủ yếu là bản địa, tập luyện lâu dài — quyết định của Campuchia rõ ràng tạo ra một thử thách về mặt đạo đức thể thao. Những nghi ngờ về tiêu chuẩn nhập tịch, minh bạch hồ sơ và lợi thế “nhập khẩu thành tích” được đặt ra, trong khi cộng đồng Đông Nam Á vẫn đang theo sát sát sao diễn biến.

Với dư luận đang dồn sức giám sát, áp lực dành cho Campuchia tại SEA Games 33 không chỉ là thi đấu — mà còn phải chứng minh rằng lực lượng của họ thi đấu đúng quyền lợi, đúng luật và xứng đáng tranh chấp huy chương.