Camera thường không "dìm" được nhan sắc xinh đẹp của tiểu thư Harper nhà Beckham tuổi 14

Không còn là tiểu công chúa tóc vàng nhỏ nhắn ngày nào, Harper Beckham giờ đây đã là một thiếu nữ 14 tuổi đầy khí chất. Xuất hiện tại sự kiện mới nhất cùng gia đình nổi tiếng, Harper gây ấn tượng mạnh khi diện bộ suit xám phong cách, toát lên vẻ trưởng thành và thời thượng. Ngay cả dưới ống kính "camera thường" không qua chỉnh sửa, gương mặt thanh tú cùng khí chất rạng rỡ của cô bé vẫn tỏa sáng như thường. Harper được kỳ vọng sẽ sớm trở thành một biểu tượng thời trang mới, thừa hưởng trọn vẹn gu thẩm mỹ đỉnh cao từ người mẹ nổi tiếng.

Nhan sắc Harper Beckham qua "camera thường" vẫn cực xinh (Ảnh: IGNV)

Bên cạnh nhan sắc của Harper, những tâm tình của Victoria cũng gây chú ý. Trong ngày trọng đại khi Inter Miami chính thức sở hữu sân vận động riêng - một giấc mơ mà David Beckham đã ấp ủ từ lâu, Victoria Beckham đã không giấu nổi sự tự hào. Trên trang cá nhân, "Posh Spice" dành những lời có cánh cho chồng: "Chúc mừng sân vận động mới của Inter Miami! Em tự hào về anh quá nhiều. Anh đã biến giấc mơ thành hiện thực. Em yêu anh".

Thông điệp của Victoria như một lời khẳng định cho sự đồng hành bền bỉ của cả hai trong suốt chặng đường dài xây dựng đế chế thể thao tại Mỹ. Sự hiện diện của các con như Romeo, Cruz và Harper bên cạnh bố mẹ tại sự kiện đã tạo nên hình ảnh một gia đình hạnh phúc, đoàn kết trước công chúng.

Tuy nhiên, sự kiện cũng ghi nhận sự vắng mặt của con trai cả Brooklyn Beckham và vợ anh - Nicola Peltz. Dù gia đình Beckham luôn nỗ lực duy trì hình ảnh gắn kết, nhưng việc Brooklyn tiếp tục không xuất hiện cùng bố mẹ tại các cột mốc quan trọng khiến dư luận không khỏi bàn tán về mối quan hệ giữa anh và gia đình. Những diễn biến căng thẳng trong mối quan hệ giữa Brooklyn với cha mẹ ruột thời gian gần đây một lần nữa lại trở thành tâm điểm trên các diễn đàn mạng xã hội.

David Beckham nắm tay Victoria cực tình cảm (Ảnh: IGNV)

Gia đình Beckham gắn kết dù không có vợ chồng cậu cả Brooklyn - Nicola (Ảnh: IGNV)

Dẫu vậy, bỏ qua những ồn ào không đáng có, sự kiện khai trương sân vận động của Inter Miami đã diễn ra thành công rực rỡ, đánh dấu bước tiến lớn của nhà Beckham trong lĩnh vực thể thao quốc tế. Những khoảnh khắc gia đình quây quần ấm áp giữa bầu không khí sôi động tại Miami đã chiếm trọn trái tim người hâm mộ.