"Cam thường" bóc màn so kè nhan sắc cực hot của Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My, có còn sang-xịn-mịn như ảnh tự đăng?

Mới đây, cư dân mạng xôn xao với màn so kè nhan sắc hot nhất làng bóng đá Việt giữa hai nàng WAG được chú ý bậc nhất: Chu Thanh Huyền - bà xã Quang Hải và Doãn Hải My - bà xã Đoàn Văn Hậu. Khoảnh khắc hai nàng WAG đình đám chung khung hình được chụp lại tại bữa tiệc sinh nhật của bé Lúa (tên thật là Đoàn Minh Đăng) - con trai đầu lòng của Văn Hậu và Hải My. Đều là những mỹ nhân top đầu dàn WAG Việt nhưng nhan sắc của Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My đều có sự khác biệt rõ rệt khi xuất hiện trước ống kính "camera thường" và sau khi được chỉnh sửa qua ứng dụng.

Cụ thể, ở bức ảnh chụp bằng "camera thường", trong điều kiện ánh sáng thật tại một khu nghỉ dưỡng ngoài trời, Chu Thanh Huyền diện váy ren trắng nhẹ nhàng, nữ tính. Tuy nhiên, gương mặt của cô nàng dưới ánh đèn không quá ưu ái, có phần nhạt nhòa, kém sắc hơn so với hình ảnh lung linh thường thấy. Trong khi đó, Doãn Hải My – vẫn giữ được vẻ rạng rỡ, nhưng độ hoàn hảo của các đường nét trên gương mặt cũng giảm sút phần nào khi không có sự can thiệp của phần mềm chỉnh sửa.

Màn đọ sắc của Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My qua "camera thường" và qua ảnh chỉnh sửa

Ngược lại, ở ảnh tự đăng, khi cả hai cùng xuất hiện trong khuôn hình đã được qua app chỉnh sửa, sự khác biệt trở nên rõ rệt. Chu Thanh Huyền trông rạng rỡ, làn da sáng đều màu, vóc dáng thon gọn và gương mặt được "gọt" mềm mại hơn hẳn. Đặc biệt, mái tóc dài đen mượt và nụ cười nhẹ nhàng giúp cô chiếm trọn ánh nhìn. Trong khi đó, Doãn Hải My diện đầm xanh navy lệch vai đầy sang trọng. Dưới hiệu ứng chỉnh sửa, làn da cô không tì vết, các đường nét gương mặt như được trau chuốt thêm, toát lên khí chất thanh lịch và quý phái.