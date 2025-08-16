Cam thường bắt trọn nhan sắc Chu Thanh Huyền trên sân Hàng Đẫy cổ vũ Quang Hải, liệu có khác xa ảnh trên mạng?

Trong trận derby thủ đô giữa CAHN và Thể Công Viettel tối 15/8 trên sân Hàng Đẫy thuộc vòng 1 V.League, sự chú ý của ống kính truyền hình không chỉ tập trung vào những pha bóng dưới sân mà còn hướng lên khán đài. Tại đây, Chu Thanh Huyền – vợ tiền vệ Nguyễn Quang Hải xuất hiện để cổ vũ chồng và đội bóng ngành Công an. Camera đã bắt cận khoảnh khắc cô chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, gương mặt thanh tú với sống mũi cao, đôi mắt to và hàng mi cong nhẹ. Làn da trắng mịn của cô gần như không tì vết, tạo cảm giác mộc mạc và tự nhiên hơn so với những hình ảnh lung linh thường thấy trên mạng xã hội. Dù diện đồ đơn giản nhưng Chu Thanh Huyền vẫn toát lên nét đẹp dịu dàng nhưng không kém phần cuốn hút chiếm trọn "spotlight" trên khán đài sân Hàng Đẫy.

Camera tóm cận cảnh nhan sắc vợ Quang Hải khi đi xem đá bóng

Ảnh tự đăng của Chu Thanh Huyền

Sau khi con trai Lido cứng cáp hơn, Thanh Huyền thường xuyên ra sân xem chồng thi đấu. Trong thời gian qua hầu hết các trận đấu của tiền vệ sinh năm 1997 đều có vợ đồng hành. Ở trận đấu này Quang Hải có tình huống gây chú ý khi bị phạm lỗi và phải nằm sân. Tuy nhiên, đay chỉ là va chạm nhỏ không ảnh hưởng đến sức khoẻ của cầu thủ bên phía CAHN.

Tình huống Quang Hải phải nằm sân vì bị phạm lỗi

Quang Hải thi đấu năng nổ

Trên sân, CAHN và Thể Công Viettel đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu giàu cảm xúc ngay trong ngày khai mạc V.League 2025/26. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1, mỗi bên tạm hài lòng với một điểm.

Không khí tại Hàng Đẫy nóng lên từ những phút đầu. Chỉ sau 4 phút bóng lăn, Thể Công Viettel bất ngờ vượt lên dẫn trước. Từ pha tạt bóng bên cánh phải, Lucao bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng vào góc xa khung thành, khiến thủ môn CAHN không kịp phản xạ. Bàn thắng sớm giúp đội khách thi đấu hưng phấn, liên tục tạo áp lực lên hàng thủ đối phương.

Tuy nhiên, CAHN nhanh chóng lấy lại thế trận. Với sự góp mặt của những trụ cột như Đình Trọng, Quang Hải và Alan, đội chủ nhà đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 22, Đình Trọng tạt bóng chuẩn xác từ cánh trái để Alan băng vào dứt điểm một chạm tinh tế, hạ gục thủ môn Văn Phong, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Những phút tiếp theo, cả hai đội chơi ăn miếng trả miếng, liên tục tranh chấp quyết liệt ở tuyến giữa. Một số cơ hội nguy hiểm được tạo ra nhưng đều bị bỏ lỡ.

Thể công Viettel có bàn thắng dẫn trước

Nhưng sau đó cầu thủ của CAHN gỡ 1-1 và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu

Sang hiệp 2, lối chơi thận trọng dần chiếm ưu thế, Thể Công Viettel giảm nhịp, ưu tiên sự chắc chắn, trong khi CAHN tập trung khóa chặt các mũi tấn công của đối thủ. Dù HLV hai đội đều tung thêm nhân sự tấn công ở cuối trận, nhưng sự kín kẽ của hàng thủ khiến tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến hết 90 phút. CLB CAHN và Thể công Viettel chia điểm trong ngày khai màn V.League 2025/26.