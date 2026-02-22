“Cam thường” bắt cận nhan sắc tiểu thư Harper Beckham, biểu cảm buồn bã giữa drama gia đình gây chú ý

Giữa lúc gia đình Beckham tiếp tục trở thành tâm điểm vì những rạn nứt với con trai cả Brooklyn Beckham, "team qua đường" mới đây đã bắt gặp tiểu thư Harper Beckham khi cô bé cùng bố mẹ rời nhà hàng sang trọng ở London sau tiệc sinh nhật anh ba Cruz.

Không còn là cô bé nhỏ nhắn hay nở nụ cười tươi rói như thường thấy, Harper xuất hiện trong bộ đồ đen đơn giản, tóc vàng buông dài tự nhiên, gương mặt gần như không trang điểm. Dưới ánh đèn đêm, đường nét của cô bé được ghi lại rõ nét hơn bao giờ hết - sống mũi thanh tú, đôi môi đầy đặn và thần thái ngày càng ra dáng thiếu nữ.

Harper xinh đẹp dự tiệc sinh nhật anh trai thứ ba - Cruz Beckham

Biểu cảm buồn bã của thiếu nữ gây chú ý giữa drama gia đình

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng bàn tán nhiều nhất lại là biểu cảm có phần trầm lắng. Trong khoảnh khắc bị chụp lén, Harper không có lấy một cười, ánh mắt hơi cụp xuống, gương mặt thoáng nét suy tư. Giữa bối cảnh gia đình đang vướng vào những ồn ào liên quan đến Brooklyn, hình ảnh ấy nhanh chóng gây chú ý.

Trước đó, vợ chồng David Beckham - Victoria đã tổ chức tiệc sinh nhật 21 tuổi hoành tráng cho Cruz Beckham tại nhà hàng Gymkhana. Gia đình xuất hiện đông đủ, trừ Brooklyn - người vẫn đang duy trì khoảng cách công khai với cha mẹ và các em.

Trong loạt ảnh rời nhà hàng, David dịu dàng nắm tay Harper bước xuống cầu thang, thể hiện hình ảnh một ông bố bảo vệ con gái hết mực. Victoria vẫn giữ phong thái thanh lịch quen thuộc. Romeo và bạn gái đi phía sau đầy tình tứ. Bề ngoài, tất cả đều ổn.

Nhưng khoảnh khắc cận mặt của Harper lại kể một câu chuyện khác - hoặc ít nhất khiến netizen tự đặt ra nhiều câu hỏi. Ở tuổi 14, cô bé đang dần bước vào giai đoạn trưởng thành, nhạy cảm hơn với mọi biến động xung quanh. Và giữa ánh đèn flash, Harper trông chững chạc, điềm tĩnh nhưng cũng có phần lặng lẽ.

Dẫu vậy, một biểu cảm thoáng qua không thể nói lên toàn bộ cảm xúc của một thiếu nữ. Điều chắc chắn là Harper ngày càng ra dáng "tiểu thư nước Anh" đúng nghĩa - vừa dịu dàng, vừa có thần thái riêng biệt, và luôn nhận được sự che chở từ bố mẹ trong mọi hoàn cảnh.

David Beckham nắm tay vợ - Victoria cùng các con dự tiệc sinh nhật

David không quên dìu dắt con gái cưng Harper đang theo sát phía sau

Ảnh: Will/Mark/Goff