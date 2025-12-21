Cảm ơn HLV Troussier vì 3 "viên ngọc thô" năm ấy

Phút 31 của trận chung kết SEA Games 33, tỉ số là 2-0 nghiêng về U22 Thái Lan, những khán đài sân Rajamangala ồ lên theo từng pha chạm bóng của cầu thủ đội chủ nhà. Mọi thứ trở nên vô cùng khó khăn cho U22 Việt Nam.

Giữa tình thế ngặt nghèo, HLV Kim Sang-sik lần lượt đưa Thái Sơn, Thanh Nhàn và Lê Văn Thuận vào sân ở cuối hiệp một và đầu hiệp hai.

Thái Sơn có một đường chọc khe tuyệt hảo để Đình Bắc băng xuống. Thủ môn U22 Thái Lan băng ra nhưng không thể kịp phá bóng mà thay vào đó là tình huống phạm lỗi với Đình Bắc. Trên chấm 11m, Đình Bắc lạnh lùng đánh bại thủ thành đội bạn, rút ngắn tỉ số còn 1-2 cho U22 Việt Nam.

Đình Bắc ghi 3 bàn và có 2 đường kiến tạo tại SEA Games 33

Đình Bắc và Thái Sơn là 2 nhân tố nổi bật được trao cơ hội dưới thời HLV Troussier.

Từ một cầu thủ vốn còn chưa chiếm được vị trí chính thức ở cấp độ U22, Đình Bắc bất ngờ được ông Troussier đưa thẳng lên ĐTQG. Chân sút sinh năm 2004 sau đó bùng nổ mạnh mẽ với 2 bàn thắng vào lưới Philippines (vòng loại World Cup 2026) và Nhật Bản (vòng bảng Asian Cup 2023).

Thái Sơn dưới thời HLV Troussier là mảnh ghép không thể thiếu nơi hàng tiền vệ trong sơ đồ 3-4-3. Anh liên tục được đá chính ở các trận đấu thuộc vòng loại World Cup và Asian Cup.

Trở lại với trận chung kết SEA Games, tới phút 96, Đình Bắc và Thái Sơn lại cùng nhau mở ra một tình huống tấn công nguy hiểm.

Đình Bắc nỗ lực đuổi bóng bên cánh trái và trả ngược lại cho Thái Sơn. Thái Sơn quan sát cực nhanh và chuyền cho Lê Văn Thuận trong vòng cấm địa. Cú sút của Văn Thuận bị thủ môn đối phương cản phá. Nhưng Thanh Nhàn lập tức ập vào đá bồi tung lưới.

Thanh Nhàn cũng là một “viên ngọc thô” từng được HLV Troussier cố gắng mài dũa. Nhà cầm quân người Pháp đã trực tiếp “chấm” Thanh Nhàn từ khi cầu thủ này còn ở độ tuổi U17 và đưa anh về với trung tâm PVF.

Thanh Nhàn ghi bàn thắng ấn định tỉ số 3-2 trước Thái Lan

Kể từ đó, sự nghiệp của Thanh Nhàn thăng tiến ấn tượng. Anh giành hàng loạt chức vô địch các giải trẻ quốc gia trong màu áo PVF và được lên thi đấu tại giải Hạng Nhất khi mới 19 tuổi. Sau danh hiệu Vua phá lưới giải Hạng Nhất, Thanh Nhàn dần được HLV Troussier đưa lên đội U23 và ĐTQG Việt Nam.

Chấn thương nhiều lần khiến chân sút người Tây Ninh bỏ lỡ những giải đấu quan trọng cùng các cấp độ đội tuyển. Nhưng cuối cùng, Thanh Nhàn đã kịp góp mặt ở SEA Games 33 và trở thành người hùng của U22 Việt Nam.

Quãng thời gian gắn bó cùng tuyển Việt Nam của HLV Troussier diễn ra không mấy yên ả và kết thúc sau những kết quả đáng buồn. Nhưng những gì mà vị chiến lược gia người Pháp làm được cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt ở việc bồi dưỡng các tài năng trẻ, là rất đáng ghi nhận.

HLV Troussier có những đóng góp đáng ghi nhận cho bóng đá Việt Nam

3 “viên ngọc thô” Thanh Nhàn, Đình Bắc, Thái Sơn đã tỏa sáng để góp phần mang về tấm HCV SEA Games 33. Không chỉ có vậy, họ còn hứa hẹn trở thành những nhân tố trụ cột trong kế hoạch dài hạn ở cấp ĐTQG dưới thời HLV Kim Sang-sik.