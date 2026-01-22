Cảm ơn Công Phượng!

Ngày 21/, mạng xã hội rần rần khi người hâm mộ bóng đá Việt Nam lại đồng loạt gọi tên Công Phượng. Không phải vì một vụ chuyển nhượng bom tấn, cũng chẳng phải vì một chiếc cúp vừa nâng. Đơn giản, họ chúc mừng sinh nhật anh - Công Phượng 31 tuổi.

Sự quan tâm ấy là một nghịch lý đẹp đẽ của bóng đá Việt. Nếu đặt lên bàn cân thành tích, bản CV của Công Phượng đầy những "khoảng trắng" gây tiếc nuối: Không Quả Bóng Vàng Việt Nam; Lỡ hẹn với giấc mơ Vàng SEA Games; Trắng tay danh hiệu lớn cấp CLB V.League...

Nhưng nếu bóng đá chỉ là chuyện đếm cúp và thống kê bàn thắng, có lẽ chúng ta đã không yêu Công Phượng nhiều đến thế.

Chàng trai ấy không trải hoa hồng lên sự nghiệp bằng kim loại quý, mà bằng cảm xúc. Phượng là "cú hích" của cả một nền bóng đá từng ngủ quên trong khủng hoảng.Phượng là người khiến sân Mỹ Đình nêm chật cứng khán giả chỉ để xem một giải trẻ. Và Phượng là tác giả của những pha đi bóng "cắm đầu" đầy bản năng, thứ khiến người ta vừa ôm đầu tiếc nuối, vừa vỡ òa trong sung sướng tột độ.

Cú solo giữa vòng vây 5-6 cầu thủ U19 Úc năm nào không mang về một chức vô địch danh chính ngôn thuận nào, nhưng nó đã "vô địch" trong ký ức của cả một thế hệ. Đó là khoảnh khắc mà hàng triệu trái tim thổn thức, nhận ra rằng: "À, bóng đá đẹp là đây."

Công Phượng là minh chứng sống động nhất cho việc có những cầu thủ sinh ra để sưu tập danh hiệu, và có những cầu thủ sinh ra để được yêu thương. Anh thuộc về vế sau, một cách trọn vẹn và duy nhất. Một "di sản" không cần tủ kính trưng bày, bởi nó đã nằm yên vị trong ngăn ký ức đẹp nhất của người hâm mộ Việt Nam.

Chúc mừng tuổi 31. Cảm ơn vì đã là một thanh xuân rực rỡ, dù không trọn vẹn, nhưng đủ đầy cảm xúc.

Công Phượng ngày trưởng thành từ HAGL (Ảnh: FBNV, Dư Hải)

Mỗi CLB Phượng đi qua đều để lại sự chú ý dù ở vị trí nào (Ảnh: FBNV)

Phượng luôn là một điều gì đó rất đặc biệt ở Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Người hâm mộ nói gì về Công Phượng:

- "Không thể quên bàn thắng solo vào lưới U19 Australia. Mỗi bước chạy của CP10 trên sân trong màu áo Đội tuyển Việt Nam luôn có một thứ gì đó rất đặc biệt".

- "Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Vẫn yêu thương và trân quý Công Phượng. Trước lứa Công Phượng, mỗi trận bóng trên sân Mỹ Đình ngày ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay số CĐV đến sân. Lứa Công Phượng xuất hiện, Mỹ Đình luôn rực lửa, đó là sự thật. Đừng dối lòng. Đơn giản vậy thôi".

- "Công Phượng là cầu thủ đã kéo tôi xem lại bóng đá Việt Nam kể từ bàn thắng vào lưới U19 Úc. Đó chính là nét đẹp của bóng đá. Dù em ấy không có nhiều danh hiệu cá nhân, nhưng sự đóng góp của em cho bóng đá Việt Nam đối với tôi là vô cùng tuyệt vời. Happy Birthday!".

- "Thật lòng, tuy anh không có danh hiệu cá nhân nổi bật, dứt điểm chưa sắc sảo, thể lực hơi yếu nên đa số chỉ vào sân từ hiệp 2, nhưng mỗi khi anh xuất hiện luôn mang lại sự khác biệt. Những pha đột phá ấy luôn tạo ra một sự kỳ vọng lớn lao".