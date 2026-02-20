Cái kết đẹp như mơ của đội trưởng khúc côn cầu trên băng Mỹ tại Olympic 2026

Với đội trưởng đội tuyển khúc côn cầu trên băng nữ Mỹ Hilary Knight , kỳ Thế vận hội Mùa đông Milano-Cortina 2026 đã khép lại theo cách không thể trọn vẹn hơn. Cô ghi bàn quyết định giúp đội nhà lội ngược dòng giành huy chương vàng Olympic, đồng thời cầu hôn người bạn đời ngay trong tuần lễ đáng nhớ nhất sự nghiệp.

Khoảnh khắc định đoạt trận chung kết

Ở tuổi 36, trong kỳ Olympic thứ 5 và cũng là lần cuối cùng góp mặt, Hilary Knight đã khép lại hành trình thi đấu của mình bằng một dấu ấn trọn vẹn, như một phần thưởng xứng đáng cho hơn một thập kỷ chinh chiến ở đỉnh cao.

Trong trận chung kết gặp Canada, tuyển Mỹ đối mặt thử thách lớn nhất giải đấu sau hành trình toàn thắng trước đó. Khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn hơn 2 phút, đội tuyển Mỹ vẫn bị Canada dẫn trước và đứng trước nguy cơ để vuột mất tấm huy chương vàng.

Hilary Knight giành huy chương vàng môn khúc côn cầu trên băng tại Thế vận hội Mùa đông 2026. (Nguồn: New York Times)

Đúng vào thời khắc quyết định, Hilary Knight đã thể hiện trọn vẹn bản lĩnh của một thủ lĩnh giàu kinh nghiệm. Từ cú dứt điểm của Laila Edwards, cô nhanh chân đổi hướng puck vào lưới, gỡ hòa 1-1 trong tiếng reo hò của khán giả tại nhà thi đấu Santagiulia Arena. Bàn thắng của Hilary Knight đưa trận đấu vào hiệp phụ quyết định.

Bàn thắng này không chỉ giúp tuyển Mỹ đưa trận đấu vào hiệp phụ mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử trong sự nghiệp của Knight. Đây là bàn thắng thứ 15 và điểm số thứ 33 của cô tại các kỳ Olympic, giúp cô trở thành vận động viên Mỹ ghi nhiều điểm nhất trong lịch sử khúc côn cầu trên băng nữ tại Thế vận hội.

Trong hiệp phụ, Megan Keller ghi bàn quyết định, giúp tuyển Mỹ đánh bại Canada 2-1 để giành huy chương vàng Olympic đầu tiên kể từ năm 2018.

“Cô ấy là vừa là thủ lĩnh, vừa là linh hồn của toàn đội. Trong nhiều năm qua, cô ấy chính là gương mặt đại diện cho khúc côn cầu trên băng nữ của Mỹ. Những kỷ lục và các tấm huy chương vàng đã nói lên tất cả. Nếu không có cô ấy, chúng tôi đã không thể đi đến tận đây. Tôi không biết phải nói thêm bao nhiêu lời tốt đẹp nữa. Việc Hilary khép lại sự nghiệp Olympic theo cách tuyệt vời như vậy khiến tôi thực sự hạnh phúc thay cho cô ấy" , Keller chia sẻ.

Sau trận chung kết, Knight xác nhận Milano-Cortina 2026 là kỳ Thế vận hội cuối cùng của cô. Đội trưởng tuyển Mỹ cho biết đây là tập thể đặc biệt nhất mà cô từng thi đấu cùng trong sự nghiệp.

Dấu mốc cá nhân đặc biệt

Chiến thắng Olympic càng trở nên ý nghĩa khi nó diễn ra chỉ một ngày sau sự kiện quan trọng trong đời sống tình cảm của Hilary. Trước trận chung kết, cô đã cầu hôn vận động viên trượt băng tốc độ Brittany Bowe, người bạn gái lâu năm của mình.

Hilary Knight cầu hôn vận động viên trượt băng tốc độ Brittany Bowe. (Nguồn: People)

Câu chuyện của họ bắt đầu từ lần gặp nhau tại Olympic PyeongChang 2018. Đến Thế vận hội Bắc Kinh 2022, những buổi dạo quanh Làng Olympic đã khiến cả hai trở nên gắn bó hơn, sau đó chính thức trở thành một cặp đôi.

“Thế vận hội đã đưa chúng tôi đến với nhau, và lễ đính hôn này sẽ gắn kết chúng tôi mãi mãi” , Hilary và Bowe chia sẻ khi thông báo tin vui hôm 18/2.

Hilary cho biết họ đến với nhau vì cả hai cùng trải qua những khoảnh khắc đặc biệt của đời vận động viên và cùng chia sẻ tinh thần Olympic. Với cô, lời cầu hôn tại Milano-Cortina mang ý nghĩa trọn vẹn, khi cả hai đều khép lại chặng đường thi đấu đỉnh cao và mở ra một chương mới trong cuộc sống.

“Tôi nghĩ đây sẽ là một khoảnh khắc thật trọn vẹn đối với cả hai, vì đây là kỳ Thế vận hội cuối cùng của chúng tôi. Tại đây, chúng tôi được cùng nhau ăn mừng và chính thức gắn bó với nhau” , Hilary chia sẻ.

Huyền thoại khúc côn cầu trên băng Hilary Knight tham dự Olympic lần thứ năm, còn VĐV trượt băng tốc độ Brittany Bowe góp mặt ở kỳ Thế vận hội thứ tư. Tổng cộng, họ đã giành 7 huy chương Olympic cho đội tuyển Mỹ.