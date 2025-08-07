'Cái chết' của CLB Quảng Nam: Cựu vô địch V.League sụp đổ trong 3 tuần

Cú đá phạt đền thành công đúng vào phút đá bù thứ tư của Charles Atshimene vào lưới Hoàng Anh Gia Lai trên sân vận động Pleiku giúp câu lạc bộ Quảng Nam trụ hạng kịch tính ở vòng đấu cuối cùng. Tuy nhiên, chỉ hơn một tháng sau đó, đội bóng xứ Quảng phải chịu kết cục còn đáng buồn hơn cả việc xuống hạng. Nhà vô địch V.League 2017 không còn tồn tại trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

Trụ hạng vẫn "chết"

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, ngay ở thời điểm trụ hạng thành công, câu lạc bộ Quảng Nam vẫn trong tình trạng bấp bênh. Tin đồn về việc đội chủ sân Tam Kỳ đổi tên, chuyển từ miền Trung vào Nam hoặc ra Bắc liên tục xuất hiện khiến ngay cả những người trong cuộc cũng hoang mang.

Ban lãnh đạo đội bóng lên tiếng phủ nhận. Quả thực, đội Quảng Nam vẫn là Quảng Nam. Tuy nhiên, không ai biết rằng cái tên này chỉ còn tồn tại được vài tuần.

CLB Quảng Nam không tham dự V.League 2025/26.

Đến ngày 21/7, thông tin CLB Quảng Nam không tham dự V.League xuất hiện đồng loạt trên mặt báo. Điều này khiến người hâm mộ bất ngờ, bởi đội bóng đang tham dự giải đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới trên sân Tam Kỳ. Tin đồn từ khó tin trở nên có cơ sở ngay ngày hôm sau (22/7), khi CLB Quảng Nam dừng thi đấu.

Bắt đầu từ thời điểm này, một loạt cầu thủ được "bật đèn xanh" cho ra đi để cứu vãn sự nghiệp. Một nhóm khác sớm gia nhập câu lạc bộ Đà Nẵng và tiếp tục "thử việc" ở giải giao hữu. Tất cả cán bộ công nhân viên khối văn phòng, thành viên ban huấn luyện, cầu thủ đội một và vận động viên, huấn luyện viên tuyến trẻ được thông báo về kế hoạch chuyển về CLB Đà Nẵng.

Chỉ 2 ngày sau, lãnh đạo câu lạc bộ Quảng Nam gửi công văn cho Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đề xuất 2 kịch bản. Nếu không thể tìm được nhà tài trợ mới và được địa phương hỗ trợ để tiếp tục tồn tại, cựu vương V.League sẽ sáp nhập với đội bóng "hàng xóm" là Đà Nẵng.

CLB Quảng Nam vừa thoát khỏi cảnh xuống hạng thì ngay lập tức phải đối mặt với hoàn cảnh oái oăm. Đội chủ sân Tam Kỳ nhiều năm qua - sau chức vô địch V.League - vẫn luôn chiến đấu trong tình trạng vừa thiếu, vừa yếu về lực lượng lẫn tài chính. Thầy trò huân luyện viên Văn Sỹ Sơn gồng mình đế phút cuối để giữ lại suất chơi ở V.League. Tuy nhiên, nỗ lực ấy trở nên vô nghĩa.

Cựu vô địch V.League sụp đổ

Điều cay đắng đối với những người yêu bóng đá Quảng Nam là "cái chết" của đội bóng không đến ngay thời điểm đó. Trái lại, vẫn có tia hy vọng, thậm chí cơ hội tiếp tục tồn tại của đội bóng này có lúc rất sáng. Cho đến trước hạn chót đăng ký thi đấu mùa giải mới, CLB Quảng Nam chưa từng thông báo bỏ giải.

Ngày 25/7, nguồn tin của Báo Điện tử VTC News cho biết CLB Quảng Nam sẽ được "cứu". Đội bóng này có thể tiếp tục tham dự V.League khi có 2 doanh nghiệp đứng ra nhận hỗ trợ tài chính cho đội với số tiền lần lượt 80 tỷ đồng và 20 tỷ đồng. Tổng cộng, đội Quảng Nam sẽ có 100 tỷ đồng để vận hành.

Quảng Nam khép lại chặng đường của mình với bóng đá Việt Nam.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng tích cực vận động các nhà tài trợ đi kèm một số quyền lợi để họ chuyên tâm đầu tư bóng đá. Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) - đơn vị tổ chức giải - liên tục gia hạn thời gian "chốt" suất dự V.League để chờ Quảng Nam.

Hy vọng vẫn cứ tồn tại với những người xứ Quảng bởi nhà tài trợ sẵn lòng, địa phương còn tâm huyết. Tuy nhiên, điều đó chỉ làm những trái tim yêu bóng đá Quảng Nam thêm hụt hẫng. Qua ngày 30/7 - thời hạn VPF yêu cầu CLB Quảng Nam đưa ra câu trả lời "đá hay nghỉ", vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào.

Đến chiều 1/8, CLB Quảng Nam không gửi danh sách đăng ký thi đấu cho ban tổ chức, đóng sập cánh cửa hy vọng của những thành viên cuối cùng còn ở lại đội bóng đến phút chót. CLB Quảng Nam xác nhận không dự giải. Số phận của đội một xem như khép lại, chỉ còn trung tâm đào tạo trẻ đang chờ đợi.

Hiện nay, CLB Đà Nẵng đang nghiên cứu các phương án để đón nhận toàn bộ thành viên từ đội trẻ Quảng Nam. Ngoài ra, đội một Đà Nẵng cũng nhận một số cầu thủ gốc Quảng Nam như Võ Văn Toàn, Trần Ngọc Hiệp,... khi họ có nguyện vọng tiếp tục thi đấu V.League.

Chuyện một câu lạc bộ từng giành vinh quang rồi suy tàn không hiếm gặp trong thế giới bóng đá. Tuy nhiên, "cái chết" trong vòng 3 tuần của CLB Quảng Nam vẫn là một cú sốc. Sự biến mất của một câu lạc bộ Việt Nam không ngờ lại dễ dàng đến thế. Người hâm mộ không thể hiểu được vì sao một đội bóng từng vô địch V.League mà số phận lại có thể bất định, nền móng thiếu vững chắc như vậy.

Quảng Nam khép lại sứ mệnh của mình theo cách rất buồn. Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn cùng học trò, và cả lãnh đạo đội Quảng Nam đã làm hết sức có thể trong phận sự của mình để giữ suất chơi ở V.League, rồi nuôi hy vọng đến phút chót. Tuy nhiên, không có phép màu nào cứu CLB Quảng Nam.