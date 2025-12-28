Cách tiểu thư út Harper "chữa lành" cho bố - David Beckham - giữa lúc bị con cả đối xử tệ bạc

Giữa những ngày cuối năm nhiều cảm xúc, David Beckham khiến người hâm mộ chú ý với khoảnh khắc đời thường nhưng đầy ấm áp bên con gái út Harper. Không cần lời nói hoa mỹ, chỉ vài khung hình thân mật cũng đủ để thấy: cô bé chính là liều thuốc "chữa lành" dịu dàng nhất của cựu danh thủ, trong bối cảnh gia đình Beckham đang đối mặt với nhiều sóng gió.

Trong đoạn clip được Victoria chia sẻ, David Beckham và con gái út Harper quấn quýt bên nhau trong không gian Giáng sinh ấm cúng. Hai bố con nhảy nhót, cười đùa, Harper chủ động ôm chặt bố, áp má đầy tình cảm. Trên gương mặt David là nụ cười nhẹ nhõm hiếm thấy - một nụ cười không cần tạo dáng, không ánh hào quang sân cỏ, chỉ đơn giản là niềm hạnh phúc của một người cha khi ở cạnh con.

Khoảnh khắc ấy càng trở nên đáng giá khi đặt trong bối cảnh gia đình Beckham đang vướng tin đồn rạn nứt nghiêm trọng với con trai cả Brooklyn. Truyền thông Anh trước đó đồng loạt đưa tin Brooklyn đã chặn bố mẹ và các em trên Instagram, đánh dấu mức độ xa cách chưa từng có giữa các thành viên từng rất gắn bó.

Giữa những ồn ào không lời giải, Harper - cô con gái út được xem là "cục bông" của cả nhà - lại âm thầm xuất hiện như một điểm tựa cảm xúc. Không lên tiếng, không bày tỏ lập trường, sự hiện diện của Harper bên bố đã nói lên tất cả.

Nhiều người tinh ý nhận ra, từ ánh mắt đến cử chỉ, David Beckham khi ở cạnh Harper luôn mang một năng lượng rất khác: mềm mại hơn, bình yên hơn. Netizen để lại loạt bình luận xúc động: "Con gái đúng là áo giáp mềm của bố", "Chỉ cần Harper cười là David cũng ổn rồi", hay "Nhìn vậy mới thấy bố con thương nhau thật sự".

Từ lâu, Harper đã được biết đến là đứa con tình cảm nhất nhà Beckham, đặc biệt gắn bó với David. Cô bé thường xuyên xuất hiện bên bố trong các sự kiện, chuyến đi và những khoảnh khắc đời thường giản dị. Và lần này, giữa lúc gia đình đứng trước thử thách lớn về tình thân, Harper lại một lần nữa cho thấy: tình yêu của con cái đôi khi chính là thứ giữ một người cha đứng vững.

Không phô trương, không ồn ào, chỉ là một cái ôm thật chặt - nhưng với David Beckham lúc này, có lẽ thế là đủ để trái tim được xoa dịu.

