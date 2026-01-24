Cách số 7 định mệnh của Đình Bắc gắn chặt với trận U23 Việt Nam đả bại U23 Hàn Quốc, giành HCĐ châu Á

Không chỉ là một chiến thắng lịch sử sau 20 năm chờ đợi, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc còn khiến người hâm mộ thích thú khi nhận ra một chi tiết trùng hợp đến khó tin: con số 7 xuất hiện xuyên suốt trận đấu - và gắn liền với cái tên Nguyễn Đình Bắc.

Trên sân, Đình Bắc khoác áo số 7. Anh chính là người để lại dấu ấn đầu tiên bằng một pha kiến tạo quan trọng cho Quốc Việt ghi bàn, mở ra hy vọng cho U23 Việt Nam. Và ít phút sau đó, bàn thắng thứ 2 của U23 Việt Nam là siêu phẩm được ghi bởi… chính cầu thủ mang áo số 7 - Đình Bắc. Con số quen thuộc ấy bắt đầu xuất hiện như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt trận cầu căng thẳng.

Nhưng số 7 không chỉ mang đến niềm vui. Đình Bắc sau đó phải nhận thẻ đỏ, khiến U23 Việt Nam rơi vào thế thiếu người, đẩy trận đấu lên cao trào nghẹt thở. Chính khoảnh khắc ấy lại càng làm nổi bật tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc của toàn đội - khi mọi thứ dường như chống lại họ.

Số 7 định mệnh của Đình Bắc gắn chặt với trận đấu tranh hạng 3 U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc (Ảnh: FBNV)

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên trong những phút cuối, khi trọng tài cho bù giờ 7 phút. Bảy phút dài như cả một hiệp đấu, nơi U23 Việt Nam phải căng mình chống đỡ trước sức ép nghẹt thở từ đối thủ mạnh bậc nhất châu lục.

Và rồi, cái kết khiến người hâm mộ vỡ òa: loạt luân lưu cân não, nơi U23 Hàn Quốc thất bại ở cú sút thứ 7 còn U23 Việt Nam thực hiện thành công 7/7 lượt sút, khép lại trận đấu theo cách không thể hoàn hảo hơn. Một lần nữa, con số 7 lại xuất hiện - lần này là dấu chấm hết cho mọi áp lực và chờ đợi.

Chưa dừng lại ở đó, chiến thắng lịch sử ấy lại diễn ra vào đúng vào rạng sáng ngày thứ 7, để người hâm mộ Việt Nam được tận hưởng một cuối tuần yên bình, trọn vẹn niềm vui sau những phút giây nghẹt thở cùng đội tuyển.

Có thể chỉ là sự trùng hợp. Nhưng với nhiều CĐV, số 7 của Đình Bắc trong trận đấu này giống như một con số định mệnh - nơi niềm vui, áp lực, kịch tính và vinh quang cùng hội tụ. Và sau tất cả, nó gói gọn trong một chiến thắng khiến cả Việt Nam có quyền tự hào