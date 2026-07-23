Cách nữ người mẫu áo tắm chinh phục trái tim Bellingham qua những buổi karaoke, kì nghỉ xa hoa trên du thuyền triệu bảng

Bạn gái Jude Bellingham gây sốt World Cup: Chinh phục cả mẹ chồng tương lai.

Nếu trước đây, mỗi khi Jude Bellingham thi đấu, người hâm mộ gần như chỉ thấy mẹ anh - bà Denise - xuất hiện trên khán đài để tiếp lửa cho con trai, thì tại World Cup 2026, một nhân vật khác cũng liên tục lọt vào ống kính truyền hình là Ashlyn Castro.

Người đẹp 28 tuổi đã hẹn hò với tiền vệ Real Madrid từ năm 2024. Dù hiếm khi công khai chuyện tình cảm, cả hai vẫn nhiều lần dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào trên mạng xã hội. Jude từng gọi Ashlyn là "my love" (tình yêu của anh), trong khi cô không ngần ngại mô tả bạn trai là "người chu đáo, tốt bụng, chăm chỉ và tuyệt vời nhất" mà mình từng gặp.

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi trên Instagram và TikTok, Ashlyn là influencer nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp và phong cách sống. Cô hợp tác với nhiều thương hiệu lớn nhưng khá kín tiếng về đời tư, hiếm khi đăng tải những hình ảnh tình cảm cùng bạn trai.

Dẫu vậy, người hâm mộ vẫn tinh ý nhận ra những "tín hiệu" dành cho Jude. Mới đây, Ashlyn đăng loạt ảnh tại Miami - nơi cô đến cổ vũ tuyển Anh ở World Cup - kèm dòng chú thích ngắn gọn "Sunshine state". Ngay lập tức, Bellingham để lại bình luận bằng hàng loạt biểu tượng mắt hình trái tim, còn nhiều bạn bè của Ashlyn gọi cô là "công chúa".

Không chỉ chiếm được trái tim của Jude, Ashlyn còn ghi điểm tuyệt đối với gia đình bạn trai, đặc biệt là mẹ Denise - người vốn nổi tiếng rất bảo vệ con trai.

Từ năm 2025, Ashlyn nhiều lần được bắt gặp ngồi cạnh bố mẹ Jude trên khán đài sân Santiago Bernabéu để theo dõi các trận đấu của Real Madrid. Sau đó, cô tiếp tục đồng hành cùng bà Denise trong nhiều trận đấu của tuyển Anh, trong đó có cả vòng loại World Cup. Truyền thông Anh tiết lộ hai người đã xây dựng được "một mối quan hệ đặc biệt", điều càng khiến người hâm mộ tin rằng Ashlyn đã hoàn toàn hòa nhập với gia đình Bellingham.

Ảnh: Getty

Ảnh: IGNV

Chuyện tình của cặp đôi bắt đầu được chú ý vào cuối năm 2024 khi cả hai liên tục tương tác trên Instagram. Đầu năm 2025, họ lần đầu bị bắt gặp dùng bữa cùng nhau tại Madrid sau chiến thắng của Real Madrid trước RB Salzburg ở Champions League.

Ít lâu sau, Ashlyn xuất hiện trong khu vực VIP cùng gia đình Jude ở trận đấu với Girona, rồi đồng hành cùng anh tại Madrid Open. Đến World Cup 2026, mối quan hệ của hai người gần như không còn là bí mật khi Ashlyn được chụp ảnh hôn Jude sau chiến thắng của tuyển Anh trước Croatia ở trận mở màn.

Dù khá kín tiếng, cặp đôi vẫn thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đầy ngọt ngào. Trong dịp sinh nhật lần thứ 22 của Jude, Ashlyn đăng loạt video ghi lại cảnh cả hai cùng hát karaoke, nhảy múa và trao nhau nụ hôn. Cô gọi Bellingham là "bạn hát karaoke tuyệt nhất" và "bạn nhảy tuyệt nhất" của mình.

Ảnh: IGNV

Đáp lại, ngôi sao Real Madrid cũng từng chia sẻ hình ảnh Ashlyn thư giãn bên đống lửa trong chiếc áo đấu Real Madrid in tên và số áo của chính anh.

Sau khi Jude trải qua ca phẫu thuật vai vào mùa hè năm ngoái, cặp đôi còn có chuyến nghỉ dưỡng lãng mạn tại đảo Sardinia (Italy). Hai người bị bắt gặp liên tục ôm hôn trên một siêu du thuyền trị giá khoảng 1 triệu bảng Anh, được cho là có mức giá thuê khoảng 25.000 bảng mỗi tuần.

Ảnh: Getty

Hiện Ashlyn vẫn thường xuyên di chuyển giữa Los Angeles và Tây Ban Nha để vừa duy trì công việc cá nhân, vừa có thể đồng hành cùng Jude trong các trận đấu của Real Madrid và tuyển Anh.