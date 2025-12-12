Cách hot boy đội phó U22 Việt Nam - Đình Bắc làm khổ Malaysia, xuất sắc thế nào mà HLV Kim Sang-sik khen hết lời

Ở tình huống ghi bàn đầu tiên ngay phút 11 của trận đấu, Đình Bắc thực hiện quả phạt góc. Anh liên tục gọi tên các đồng đội, ra dấu rất rõ ràng, cùng Phi Hoàng phối hợp nhịp nhàng để treo bóng vào cho Hiểu Minh đánh đầu mở tỉ số. Pha ghi bàn thắng ấy chuẩn mực y như giáo án mà HLV Kim Sang-sik đã đưa cho các học trò ở buổi tập trước đó 1 ngày
Bàn thắng thứ hai cũng đến từ pha kiến tạo của Đình Bắc. Đình Bắc với chiếc chân trái đầy kĩ thuật đã kiến tạo cho Minh Phúc đệm bóng vào khung thành trống, đem về bàn thắng thứ 2 cho U22 Malaysia
Đình Bắc liên tục khiến hàng thủ Malaysia “toát mồ hôi”, mà còn cực kì năng nổ trong các pha tranh chấp, phối hợp cùng dàn tấn công tạo nên lớp pressing giúp U22 Việt Nam hoàn toàn áp đảo thế trận
Ở họp báo sau trận đấu, Đình Bắc chia sẻ 3 điểm ở trận đấu này là thành quả xứng đáng cho cả đội tuyển U22 Việt Nam