Cách hot boy đội phó U22 Việt Nam - Đình Bắc làm khổ Malaysia, xuất sắc thế nào mà HLV Kim Sang-sik khen hết lời

Ở tình huống ghi bàn đầu tiên ngay phút 11 của trận đấu, Đình Bắc thực hiện quả phạt góc. Anh liên tục gọi tên các đồng đội, ra dấu rất rõ ràng, cùng Phi Hoàng phối hợp nhịp nhàng để treo bóng vào cho Hiểu Minh đánh đầu mở tỉ số. Pha ghi bàn thắng ấy chuẩn mực y như giáo án mà HLV Kim Sang-sik đã đưa cho các học trò ở buổi tập trước đó 1 ngày