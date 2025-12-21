Các VĐV Thái Lan đoạt HCV nhận 125 triệu đồng, riêng một người nhận thưởng cao gấp 7 lần

Tại SEA Games 33, chủ nhà Thái Lan thành công vang dội với 233 huy chương Vàng, thiết lập kỷ lục mới về số huy chương Vàng giành được trong một kỳ đại hội. Ngoài ra đoàn thể thao chủ nhà còn gặt hái thêm 154 huy chương Bạc và 112 huy chương Đồng.

Số huy chương khổng lồ này kéo theo khoản tiền thưởng lớn. Chính phủ Thái Lan, thông qua Bộ Du lịch và Thể thao cùng Quỹ Phát triển Thể thao Quốc gia, đã cung cấp ngân sách 486 triệu baht tiền thưởng (khoảng 406 tỷ đồng). Các mức thưởng theo quy định gồm 300.000 baht cho huy chương Vàng (250,8 triệu đồng), 150.000 baht cho huy chương Bạc (125,4 triệu đồng) và 75.000 baht cho h uy chương Đồng (62,7 triệu đồng).

Tuy nhiên cũng theo quy định, khoản thưởng này bao gồm 20% dành cho HLV và 30% trả về Hiệp hội thể thao. Như vậy, mỗi vận động viên giành Vàng chỉ nhận một nửa, tức 150.000 bath (125,4 triệu đồng). Các vận động viên có Bạc hay Đồng cũng tương tự.

Riêng vận động viên 19 tuổi "Bew" Phuripol Boonsorn đã giành huy chương Vàng ở nội dung chạy 100m có mức thưởng vượt trội. Hoàn thành lượt chạy số 1 với thời gian 9,94 giây ở vòng loại, Phuripol Boonsorn đi vào lịch sử điền kinh Thái Lan cũng như SEA Games khi trở thành người đầu tiên chạy 100m với thời gian dưới 10 giây. Tính toàn giải, Phuripol Boonsorn giành ba huy chương Vàng nội dung 100m, 200m và tiếp sức 4x100m, đồng thời phá kỷ lục ở mọi nội dung tham gia.

Theo tiết lộ từ tờ Sanook, vì kỷ lục phi thường đạt được, Phuripol Boonsorn nhận được tổng cộng 1.500.000 baht tiền thưởng, trong đó có 900.000 baht vì 3 huy chương Vàng. Sau khi khấu trừ 50% ở khoản thưởng theo quy định cho HLV và Hiệp hội, anh vẫn nhận về 1,05 triệu bath (khoảng 877,8 triệu đồng).