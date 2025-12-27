Các trận đấu của tuyển Việt Nam có thể trở lại sân Mỹ Đình

Những ngày cuối tháng 12/2025, công tác tu sửa sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vẫn diễn ra tích cực với các công đoạn quan trọng. Hiện nay, đơn vị thi công cũng như ban quản lý Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đều mong muốn đẩy nhanh tốc độ và duy trì chất lượng của gói thầu bảo dưỡng sân.

Năm 2026, sân Mỹ Đình nhiều khả năng sẽ đón các trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam trở lại với diện mạo mới. Trước mắt, nếu quá trình bảo dưỡng đúng kế hoạch, đạt hiệu quả cao, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia tại vòng loại World Cup 2026 hoàn toàn có thể được tổ chức ở Hà Nội.

Sân Mỹ Đình tiếp tục được cải tạo. (Ảnh: Minh Dân)

Theo ghi nhận của phóng viên, mặt sân Mỹ Đình đang được ủi kĩ với nhiều lớp đất tạo độ bằng phẳng, cải thiện chất lượng nền sân. Sau khi bổ sung tiếp các lớp vật liệu kĩ thuật, đơn vị thi công bắt đầu tiến hành trồng và chăm sóc cỏ.

Đầu tháng 9/2025, sân vận động Mỹ Đình chính thức bước vào quá trình cải tạo quy mô lớn nhằm giải quyết triệt để những tồn tại. Đợt cải tạo này cũng được xem là lần nâng cấp lớn nhất kể từ SEA Games 31 vào năm 2022.

Dự án cải tạo toàn diện sân Mỹ Đình có tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 với kinh phí khoảng 8 tỷ đồng tập trung xử lý cốt nền - phần quan trọng nhất quyết định chất lượng mặt sân.

Giai đoạn 2 có kinh phí 2 tỷ đồng dành riêng cho việc trồng thảm cỏ chất lượng cao. Loại cỏ được lựa chọn là Zeon Zoysia - giống cỏ đang được sử dụng tại nhiều sân vận động hàng đầu thế giới như Old Trafford (Manchester United) hay Anfield (Liverpool).

Trước đó, sân Mỹ Đình và đơn vị quản lý hứng chịu rất nhiều chỉ trích ở giai đoạn cuối năm 2024 sau một loạt chương trình ca nhạc được tổ chức. Chất lượng mặt sân xuống cấp nghiêm trọng buộc phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phải đưa các trận đấu của đội tuyển quốc gia tại AFF Cup 2024 về sân Việt Trì (Phú Thọ).

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình được đưa vào sử dụng từ năm 2003 để phục vụ SEA Games 22. Đây là nơi chứng kiến nhiều khoảnh khắc rực rỡ của bóng đá nước nhà, từ các trận đấu quốc tế quan trọng đến những kỳ đại hội thể thao lớn.