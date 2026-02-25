Các thành phố đăng cai World Cup 2026 hụt tiền vì chính phủ Mỹ đóng cửa

Tại phiên điều trần trước ủy ban an ninh nội địa của Hạ viện Mỹ hôm thứ Ba, đại diện từ Miami, Kansas City và New Jersey – ba khu vực đăng cai tổng cộng 21 trận đấu, bao gồm cả trận chung kết – cho biết họ vẫn chưa nhận được nguồn vốn từ liên bang. Số tiền này được cam kết từ tháng 7 năm ngoái trong gói chính sách “Hóa đơn lớn đẹp” của chính quyền Tổng thống Donald Trump, với mục đích hỗ trợ các thành phố đăng cai về công tác an ninh.

Bà Nellie Pou, nghị sĩ bang New Jersey, nói: “Quốc hội đã thông qua 625 triệu USD cho 11 thành phố đăng cai, nhưng đến nay họ vẫn chưa nhận được khoản này. Chỉ còn hơn 100 ngày trước giờ khai mạc, đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận. Chúng ta đang hết thời gian.”

Đây là lần thứ ba chính phủ Mỹ đóng cửa một phần chỉ trong vòng hơn một năm. Lần này, DHS là đơn vị bị ảnh hưởng. Nguyên nhân là do Thượng viện chưa thông qua dự luật ngân sách DHS sau khi Đảng Dân chủ yêu cầu Chính quyền của ông Trump siết chặt hoạt động của cơ quan di trú (ICE), sau vụ xả súng làm hai người thiệt mạng tại Minneapolis. Trong khi ICE vẫn có ngân sách dự phòng từ năm ngoái, Fema – đơn vị phụ trách cấp phát 625 triệu USD – thì bị “đóng băng” nguồn vốn.

Các thành phố lo sợ “vỡ trận”

Tại Miami, ông Raymond Martinez, giám đốc điều hành Ủy ban đăng cai World Cup, cho biết họ đang cần gấp 70 triệu USD từ gói hỗ trợ. “Chúng tôi chỉ còn hơn 100 ngày trước World Cup, nhưng thực tế là chưa đến 30 ngày trước khi bắt đầu xây dựng khu fan zone. Nếu không có vốn, kế hoạch sẽ đổ vỡ”. Miami không phải trường hợp duy nhất. Ở New Jersey, lễ hội lớn tại Công viên Liberty đã bị hủy vì thiếu kinh phí, thay vào đó là những buổi xem bóng đá nhỏ lẻ.

Kansas City – nơi sẽ đón khoảng 650.000 khán giả và là trung tâm huấn luyện của 4 đội tuyển, trong đó có nhà ĐKVĐ Argentina – cũng đang gặp rủi ro tương tự. Ông Joseph Mabin, Phó trưởng cảnh sát thành phố, cảnh báo: “Chúng tôi cần nguồn vốn ngay lập tức. Không có nó, các quyết định sẽ dựa trên ngân sách thay vì đánh giá rủi ro an ninh.”

Tại Foxborough, ngoại ô Boston – tổ chức trận tại Gillette Stadium – chưa nhận gần 8 triệu USD yêu cầu cho an ninh. Thị trấn dân số 18.000 đe dọa rút giấy phép giải trí cho FIFA, vốn cần thiết để tổ chức bảy trận, bao gồm trận của Anh và Pháp, cùng tứ kết. Khoản thiếu hụt 7,8 triệu USD bằng nửa ngân sách an toàn công cộng hàng năm của thị trấn. Họ đã liên hệ gia đình Kraft – chủ sân Gillette– để tạm thời xin ứng, nhưng chưa có giải pháp. Quan chức thị trấn đặt hạn chót 17-3; sau đó, họ cho rằng không đủ thời gian chuẩn bị.

World Cup 2026, lần đầu tiên được đồng đăng cai bởi Hoa Kỳ, Mexico và Canada, được dự kiến thu hút khoảng 5 triệu khán giả tại Mỹ. Nhưng khi đồng hồ đang đếm ngược, các thành phố đăng cai vẫn đang chờ động thái từ Washington. Nếu tình hình không sớm được giải quyết, sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh có nguy cơ phải bắt đầu trong sự thiếu chuẩn bị.