Các tân binh đã thể hiện thế nào trong màu áo đội tuyển Việt Nam?

Chiến thắng tối thiểu trước Philippines mang về điểm số quan trọng cho đội tuyển Việt Nam, đồng thời cũng giúp NHM có cái nhìn toàn diện nhất về màn thể hiện của Adou Minh và Williams Minh Hoàng, 2 tân binh đá chính trong đội hình đội tuyển Việt Nam.

Adou Minh vững vàng và thông minh

Suốt 90 phút căng thẳng trên sân, Adou Minh đã có màn chào sân trọn vẹn trong lần đầu tiên được tin tưởng xếp đá chính ở vị trí trung vệ lệch trái. Đây vốn là vị trí đòi hỏi rất cao về sự nhạy bén chiến thuật lẫn khả năng tranh chấp trực diện, đặc biệt khi đối thủ Philippines sở hữu nhiều mũi nhọn có thể hình lý tưởng và lối chơi va đập giàu sức mạnh.

Dù vậy, Adou Minh không hề tỏ ra bỡ ngỡ. Anh thi đấu đầy điềm tĩnh, đọc tình huống thông minh và luôn có mặt đúng lúc ở các điểm nóng để giải tỏa sức ép. Thống kê chuyên môn sau trận đã phản ánh rõ rệt giá trị của anh: 5 lần giải vây dứt khoát và 2 lần lăn xả chặn đứng các cú sút nguy hiểm hướng về khung thành đội nhà.

Trước những đợt không chiến hay tì đè nặng đô từ hàng công Philippines, trung vệ cao 1m77 này vẫn giữ được sự chắc chắn đáng kinh ngạc, phong tỏa đối phương bằng sự lạnh lùng và chuẩn xác hiếm thấy ở một tân binh. Sự xuất hiện của anh bên hành lang trái đã mang đến lời giải đầy hứa hẹn cho bài toán phòng ngự đội tuyển. Và với Adou Minh, HLV Kim Sang-sik có lẽ cũng vơi bớt nỗi lo mất Văn Hậu hay Thành Chung.

Williams Minh Hoàng hiện đại và hiệu quả

Nếu như Adou Minh là bức tường kiên cố nơi hậu tuyến thì ở đầu sân bên kia, Williams Minh Hoàng lại mang đến nét chấm phá đầy thú vị cho các phương án tấn công. Tiền đạo này sở hữu thể hình cao lớn vượt trội lên tới 1m90 nên anh chiếm lợi thế trong các pha tranh chấp tay đôi.

ảnh: Hữu Phạm

Minh Hoàng dễ khiến người ta liên tưởng đến mẫu tiền đạo cắm nặng nề, nhưng thực tế trên sân lại chứng minh điều ngược lại. Chân sút trẻ này không hề vụng về; anh xử lý bóng gọn gàng, tự tin và đặc biệt nguy hiểm ở những pha bứt tốc đâm sâu vào khoảng trống phía sau lưng hàng thủ đối phương.

Đâu đó trong trận đấu, người ta vẫn thấy một vài khoảnh khắc anh hơi khớp nhịp, di chuyển chưa thực sự ăn ý với các cỗ máy kiến thiết xung quanh. Dẫu vậy, đây là hạn chế hoàn toàn có thể hiểu được và dễ dàng cải thiện qua từng buổi tập, nhất là với một cầu thủ vừa trải qua trận đấu ra mắt màu áo đội tuyển quốc gia.

Điều quan trọng nhất là Minh Hoàng biết cách tạo đột biến đúng lúc. Bàn thắng duy nhất của Đình Bắc làm nổ tung cầu trường bắt nguồn trực tiếp từ pha thoát xuống xé toang khối phòng ngự bằng tốc độ của Minh Hoàng, tạo tiền đề quyết định để người đồng đội chớp thời cơ lập công.

Tình huống đó phô diễn trọn vẹn những phẩm chất đáng quý nhất ở anh: tốc độ đoạn ngắn ấn tượng, sự càn lướt dũng mãnh và tư duy di chuyển thông minh. Cần nhớ rằng, Minh Hoàng chính là "em út" của đội tuyển Việt Nam ở chiến dịch năm nay. Anh mới 19 tuổi, thậm chí còn đủ tuổi đá 2 kỳ U23 Đông Nam Á nữa, nhưng khi “vượt cấp” lên đội tuyển quốc gia, chàng trai này đã vượt qua rào cản ấy để để lại dấu ấn mang tính bước ngoặt.

Khoa Ngô tiềm tàng bùng nổ

Khép lại 90 phút nghẹt thở, những gì Adou Minh và Minh Hoàng thể hiện đã vượt xa kỳ vọng dành cho những tân binh. Một người dựng lên bức tường thành vững chãi bảo vệ thành quả, người kia thổi bùng ngọn lửa tốc độ mở toang cánh cửa dẫn đến bàn thắng. Cả hai mảnh ghép, dù đảm nhận những vai trò hoàn toàn trái ngược ở hai đầu sân, đều đã cùng nhau thắp lên niềm tin mới về chiều sâu đội hình và tiềm năng phát triển của đội tuyển Việt Nam trên chặng đường dài phía trước.

Một chút tiếc nuối có lẽ dành cho Khoa Ngô. Tiền đạo cánh này hoạt động rất năng nổ bên cánh trái. Nhưng dường như anh năng nổ… quá khiến trong nhiều pha bóng, cầu thủ 20 tuổi chưa khớp với nhịp điệu lên bóng của toàn đội. Anh vẫn nhanh hơn một chút, vội hơn một chút.

Nhưng không vì thế có thể nói Khoa Ngô đã không làm tròn nhiệm vụ. Trong gần 30 phút trên sân, Khoa Ngô di chuyển đầy năng nổ, mở ra nhiều khoảng trống cho các đồng đội. Và với nhân tố này, sức tấn công từ phía Philippines chắc chắn không thể duy trì tối đa khi họ phải để quân ở nhà để lót sẵn những pha phản công tốc độ của Việt Nam, đội chắc chắn thay Khoa Ngô vào để tìm kiếm đòn “hồi mã thương”.