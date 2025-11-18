Các môn canoeing, jujitsu, taekwondo, bi sắt có cơ hội giành HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Môn canoeing sẽ thi đấu một số nội dung tranh các tấm HCV đầu tiên ngay sau ngày khai mạc SEA Games 33-2025. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Trong chương trình thi đấu SEA Games 33-2025 được chủ nhà Thái Lan tổ chức, môn cầu mây có 2 nội dung dự kiến sẽ trao huy chương ngay tại ngày 9-12 do được diễn ra sớm. Các nội dung sẽ trao huy chương đầu tiên là hoop (tung cầu vào rổ) và chinlone (tâng cầu nghệ thuật vòng tròn). Đội tuyển cầu mây Việt Nam không góp mặt các nội dung này. Vì vậy, chúng ta chắc chắn chưa thể có huy chương đầu tiên ở ngày 9-12.

Tuy nhiên, tại ngày 10-12, theo thông báo của Ban tổ chức SEA Games 33-2025, nhiều môn bắt đầu tranh những bộ huy chương đầu tiên. Trong số này môn canoeing sẽ thi đấu nội dung canoe slalom và canoe sprint để tranh 6 bộ huy chương nên các tay chèo Việt Nam hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh với các đối thủ để giành tấm HCV đầu tiên trong thi đấu.

Ngoài ra, môn jujitsu sẽ thi đấu các hạng cân của fighting và nội dung duo classic tại ngày 9-12 và cơ hội để đạt thành công vẫn có thể tới với võ sĩ Việt Nam. Tại ngày 9-12, dự kiến môn bi sắt thi đấu tranh huy chương trong 4 nội dung đầu tiên và các bi thủ Việt Nam cũng được chờ đợi làm nên chuyện. Trong khi đó, môn taekwondo có 6 nội dung thi đấu tại ngày. Đáng kể trong đó có nội dung quyền biểu diễn, nội dung đối kháng 46kg nữ, 67kg nữ và 54kg nam, 87kg nam.