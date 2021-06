Các kịch bản bảng B và bảng C đêm nay: Đan Mạch hồi hộp trước vòng đấu then chốt

Bảng B: Nga (3 điểm) vs Đan Mạch (0), Phần Lan (3) vs Bỉ (6, đi tiếp) - điểm số trước loạt trận cuối cùng.

- Bỉ sẽ đứng đầu bảng nếu hòa.

- Nga sẽ đi tiếp nếu thắng hoặc hòa và Phần Lan không thắng Bỉ.

- Phần Lan sẽ đi tiếp nếu thắng hoặc hòa và Nga thua Đan Mạch.

- Đan Mạch có thể nhì bảng nếu thắng Nga và Phần Lan thua Bỉ nhưng tất cả sẽ phụ thuộc vào số bàn thắng được ghi trong trận.

Nếu Bỉ, Nga và Phần Lan cùng được 6 điểm sau loạt trận cuối cùng, thứ tự giữa các đội sắp xếp theo các chỉ số phụ dù cả ba đội đều sẽ đi tiếp. Có các kịch bản sau đây.

- Nếu Phần Lan thắng Bỉ cách biệt 1 hoặc 2 bàn và Nga thắng, thứ tự sẽ là: 1 Bỉ, 2 Phần Lan, 3 Nga.

- Nếu Phần Lan thắng Bỉ với cách biệt từ 3 đến 5 bàn và Nga thắng, thứ tự sẽ là 1 Phần Lan, 2 Bỉ, 3 Nga.

- Nếu Phần Lan thắng Bỉ cách biệt 6 bàn trở lên và Nga thắng, thứ tự sẽ là 1 Phần Lan, 2 Nga, 2 Bỉ.

Nếu Đan Mạch, Nga và Phần Lan cùng có 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại trong các trận đấu giữa ba đội sẽ được tính đến. Có các kịch bản sau đây.

- Nếu Đan Mạch đánh bại Nga với tỷ số 1-0 và Phần Lan thua, sẽ phải xét hiệu số bàn thắng bại tổng thể rồi đến tổng số bàn thắng ghi được.

Nếu Đan Mạch thắng 1-0 và Phần Lan thua 2-1 (Đan Mạch và Phần Lan sẽ bằng nhau về hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng ghi được và số trận thắng) hoặc nếu Đan Mạch thắng 1-0 và Phần Lan thua 3-0 (Nga và Phần Lan sẽ bằng nhau về hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng ghi được và số trận thắng) thì ban tổ chức sẽ xét đến tiêu chí thẻ đỏ, thẻ vàng để phân định thứ tự ở giữa các đội.

- Nếu Đan Mạch thắng Nga với cách biệt 1 bàn không phải 1-0 và Phần Lan thua, thứ tự sẽ là 2 Đan Mạch, 3 Nga, 4 Phần Lan.

- Nếu Đan Mạch thắng Nga cách biệt 2 bàn trở lên và Phần Lan thua, thứ tự sẽ là 2 Đan Mạch, 3 Phần Lan, 4 Nga.

Bảng C: Bắc Macedonia (0) vs Hà Lan (6, đi tiếp), Ukraine (3) vs Áo (3) - điểm số trước loạt trận cuối cùng.

Hà Lan là đội đi tiếp với vị trí đầu bảng.

Ukraine sẽ đứng thứ hai nếu thắng hoặc hòa.

Áo phải đánh bại Ukraine để đứng thứ hai.

Bắc Macedonia chắc chắn xếp chót bảng.