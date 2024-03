Sau gần nửa mùa giải Night Wolf V.League 2023/24, dẫn đầu danh sách vua phá lưới nội là một tiền vệ - Quang Hải với 5 bàn, cùng một trung vệ - Bùi Hoàng Việt Anh với 4 bàn. Các chân sút nội đang hoàn toàn lép vế so với ngoại binh trên hàng công của tất cả các đội bóng. Điều này đang khiến giới chuyên môn, cũng như HLV Troussier phải lo âu.

Đây là thực trạng nhiều năm nay của giải đấu quốc nội hàng đầu Việt Nam. Ở hầu hết các CLB, từ những đội là ứng cử viên vô địch cho đến những đội bóng đang đua trụ hạng, khâu ghi bàn, dứt điểm trong vòng cấm đều được "giao khoán" cho các chân sút ngoại với thể hình, sức tranh chấp cùng đẳng cấp hơn hẳn cầu thủ Việt Nam.

HLV Troussier đã sử dụng luân phiên 5 chân sút nội ở đội tuyển Việt Nam, là Tuấn Hải, Tiến Linh, Văn Toàn, Đình Bắc và Văn Tùng. Tổng số bàn thắng mà 5 tiền đạo này ghi được ở mùa giải này đến thời điểm hiện tại chỉ là 10 bàn, trong đó không ai ghi được quá 3 bàn. Tiền đạo "con cưng" được ông thầy người Pháp cực kỳ ưu ái là Đình Bắc chỉ ghi được 2 bàn sau 7 trận ra sân, và phải chịu án treo giò nội bộ vì vô kỷ luật, có biểu hiện ngôi sao sau khi được HLV Troussier trọng dụng.

"Đình Bắc mới là cầu thủ ở dạng tiềm năng thôi, đừng vội gọi cậu ấy là ngôi sao chỉ sau một vài trận đấu. Đình Bắc phải chứng minh bản thân qua từng giải đấu. Cậu ấy mới lần đầu đá V.League và chưa thể hiện được nhiều. Những gì Đình Bắc làm được chỉ mới gói gọn ở Asian Cup 2023 trong trận gặp Nhật Bản. Để trở thành cầu thủ giỏi, cậu ấy còn phải được rèn nhiều", mới đây HLV Bùi Đoàn Quang Huy nhận xét về "học trò cưng" của HLV Troussier.

Trong khi Tuấn Hải đang vất vả với phong độ trồi sụt thất thường của CLB Hà Nội, thì Tiến Linh vẫn chưa lấy lại được phong độ, còn Văn Toàn vẫn dính phải điểm yếu muôn thuở ở khâu dứt điểm trong những trận đấu đòi hỏi chất lượng cao.

May mắn cho HLV Troussier là trong khi Quả bóng Vàng Việt Nam 2023 Hoàng Đức - người từng được ông thử nghiệm ở vị trí tiền đạo trước khi bỏ rơi ở Asian Cup 2023, đang sa sút thảm hại khiến CLB Thể Công Viettel "rơi tự do" xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng Night Wolf V.League 2023/24, thì Quang Hải lại đang bùng nổ, đưa CLB Công an Hà Nội quay trở lại cuộc đua vô địch.

Đẳng cấp của Quang Hải là điều không phải bàn cãi. Sau hai trận đầu mùa bị bỏ lỡ vì chấn thương, Quang Hải chỉ cần có 9 trận để có được 5 bàn thắng, với hiệu suất 0,55 bàn/trận. Đây là hiệu suất ghi bàn cao chưa từng có trong sự nghiệp của tiền vệ ngôi sao này. Nên nhớ tiền vệ người Đông Anh đang ở tuổi 27, tuổi được đánh giá là thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp.

Ngoài khả năng xoay trở, tạo đột biến vốn là "của hiếm" của bóng đá Việt Nam, gần đây dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisuk, Quang Hải di chuyển cực kỳ xông xáo, khả năng "đánh hơi" khoảng trống thậm chí còn nhạy bén hơn thời kỳ còn chơi cho CLB Hà Nội, đồng thời sự tự tin ở những pha ra chân cũng tăng cao với hai trong số 3 bàn thắng gần nhất ghi được đến từ những cú sút xa đầy uy lực.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, Quang Hải luôn là "viên ngọc quý" hạng nhất của ông thầy người Pháp, đồng thời là người điều tiết lối chơi, là "trái tim" của đội tuyển Việt Nam.

Giờ đây, khi HLV Troussier được cho là đang "xóa sổ" những di sản mà HLV Park Hang-seo đã tạo dựng được trong suốt triều đại của mình cùng bóng đá Việt Nam, việc trọng dụng Quang Hải không chỉ đơn thuần là chuyện của hai thầy trò, mà còn là sự thay đổi về mặt tư duy, triết lý bóng đá mà ông thầy người Pháp lăm le áp dụng cho đội tuyển Việt Nam. Để Quang Hải có thể thể hiện được đầy đủ sức mạnh của mình, những vệ tinh chơi ăn ý, phục vụ cho tiền vệ này là điều không thể không tính đến.

Trước mắt đội tuyển Việt Nam là hai trận đấu cực kỳ quan trọng với "kình địch" Indonesia. Với các đội bóng Đông Nam Á - trừ Thái Lan, một khoảnh khắc tỏa sáng đột biến của Quang Hải có thể thay đổi tất cả. Nhưng với điều kiện ông thầy người Pháp "muốn yêu cô chị phải chiều cô em". Liệu ông có dám?