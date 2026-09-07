Các hội CĐV 'chiến' nhất Malaysia đồng loạt gây sức ép trước thềm bầu cử chủ tịch FAM

Hàng loạt nhóm CĐV và ultras Malaysia đã gửi bản ghi nhớ tới các CLB và Liên đoàn bóng đá cấp bang, yêu cầu lãnh đạo không im lặng trước những vấn đề liên quan đến tính liêm chính của bóng đá nước này, tránh lặp lại những bê bối như vụ "nhập tịch lậu" 7 cầu thủ.

Ngày 7/9, một số nhóm CĐV và ultras (những CĐV máu lửa nhất) Malaysia đã gửi bản ghi nhớ tới các CLB và các liên đoàn bóng đá cấp bang, trong đó nêu quan điểm và yêu cầu những bên liên quan không giữ im lặng trước các vấn đề của bóng đá Malaysia.

Trong số các nhóm tham gia có Ultra Selangor, gửi bản ghi nhớ tới Selangor FC; Ultras Nogori gửi tới Negri Sembilan FC; Ultras Tranung gửi tới Terengganu FC; Gate H Boys gửi tới Kelantan Red Warrior và Ultras Panthers gửi tới Penang FC. North Borneo Ultras (NBU) gửi tới Liên đoàn bóng đá bang Sabah, trong khi The Supporters và Ultras Kedah 2009 (UK09) lần lượt gửi tới Liên đoàn bóng đá bang Perak và Kedah.

Một banner của nhóm North Borneo Ultras bày tỏ sự phản đối với việc FAM sử dụng giấy tờ giả để nhập tịch cầu thủ.

Theo nội dung được các nhóm CĐV chia sẻ trên mạng xã hội, vấn đề đáng chú ý nhất được đề cập là vụ việc liên quan đến cáo buộc làm giả hồ sơ của 7 tuyển thủ nhập tịch trước đây. Các nhóm ultras yêu cầu những vấn đề liên quan đến tính liêm chính của bóng đá Malaysia phải được làm rõ, thay vì bị bỏ qua.

Động thái này diễn ra chỉ 10 ngày trước khi FAM tiến hành bầu cử bất thường để tìm chủ tịch cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2025-2029. Cuộc bỏ phiếu được tổ chức sau khi Chủ tịch FAM Datuk Mohd Joehari Mohd Ayub từ chức hồi tháng 8/2025, khiến chiếc ghế này bị bỏ trống.

Cuộc đua ngày 17/9 là màn so tài giữa Chủ tịch giải VĐQG Malaysia (MFL) Datuk Ab Ghani Hassan và Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Selangor (FAS) Datuk Seri Shahril Mokhtar. Còn cựu Chủ tịch FAM Tan Sri Hamidin Mohd Amin, người từng được đồn đoán sẽ trở lại, đã quyết định không tranh cử.

Tính minh bạch cũng đang trở thành một chủ đề đáng chú ý trước cuộc bỏ phiếu. Trong chương trình tranh cử, Shahril đặt mục tiêu tăng tính minh bạch trong hoạt động của FAM, đồng thời thay đổi cách thức điều hành sau những vấn đề được nêu trong cuộc kiểm toán gần đây của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Trong khi đó, bản thân cuộc bầu cử sắp tới cũng xuất hiện tranh luận về quy trình tổ chức. Theo tờ New Straits Times, quy định bầu cử mới của FAM yêu cầu người đứng đầu Ủy ban Bầu cử phải đáp ứng điều kiện hành nghề luật. Tuy nhiên, đang có nghi vấn về việc Chủ tịch Ủy ban Bầu cử FAM Abdullah Mohamad Said có đáp ứng yêu cầu này hay không.

Giới quan sát bóng đá Malaysia cảnh báo tranh cãi về quy trình có thể trở thành cơ sở cho những thách thức pháp lý nếu một ứng viên hoặc thành viên liên kết không chấp nhận kết quả bầu cử. Trong kịch bản tranh chấp được đưa lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), kết quả đại hội có thể bị đặt trước nguy cơ bị xem lại.

Trong bối cảnh FAM chuẩn bị bước sang giai đoạn lãnh đạo mới, các nhóm CĐV yêu cầu một ranh giới rõ ràng trong việc xử lý những vấn đề liên quan đến bóng đá Malaysia. Họ đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu không để hành vi làm giả hồ sơ trở thành điều bình thường, không để các kẽ hở bị khai thác, không làm tổn hại đến tính liêm chính của bóng đá và các CLB không lựa chọn im lặng trước những hành vi đó.