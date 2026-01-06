Các đội tuyển thể thao quốc gia hết vướng mắc về vấn đề chăm sóc y tế

Các đội tuyển thể thao quốc gia sẽ có thêm nhân viên y tế cùng tập huấn thời gian tới. Ảnh: MINH CHIẾN

Ghi nhận về điều này, bác sĩ Nguyễn Mạnh Thắng (Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Y học TDTTT thuộc Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch) cho rằng việc bác sỹ có những quy định về chế độ trong Nghị định 349/2025/NĐ-CP vừa được ban hành giúp các đội tuyển thể thao quốc gia thoát khỏi điểm nghẽn về nhân sự y tế.

Từng tham gia nhiều Đoàn thể thao Việt Nam, cũng như là thành viên tổ y tế tham dự SEA Games 33-2025 vừa qua, bác sĩ Nguyễn Mạnh Thắng cho rằng bác sĩ, nhân viên y tế cũng cần sự toàn tâm làm việc với các đội thể thao quốc gia. Do thế, chế độ, chính sách dành cho đội ngũ y tế cũng cần sự đặc thù như chính các HLV, VĐV thể thao.

Sau nhiều lần rà soát và thảo luận, bây giờ ngành thể thao mới có nội dung cụ thể dành cho cán bộ, nhân viên y tế, bác sĩ thể thao tham gia tập trung tập huấn với các đội tuyển thể thao quốc gia với chế độ đầy đủ nhất. Nghị định 349/2025/NĐ-CP đã ghi đầy đủ trong các đối tượng được hưởng chế độ theo quy định của Nghị định này là có: “Nhân viên y tế (bác sỹ, kỹ thuật y) đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia hưởng lương hoặc không hưởng lương từ ngân sách nhà nước”.

Theo quy định mới này, nhân viên y tế sẽ được hưởng lương khi tập huấn cùng các đội tuyển thể thao quốc gia đảm bảo chế độ: “Nhân viên y tế không hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Bác sỹ được chi trả tiền lương bằng tiền lương của HLV đội tuyển tương ứng; kỹ thuật y được chi trả tiền lương bằng tiền lương của VĐV đội tuyển tương ứng;

Nhân viên y tế đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Được hưởng nguyên tiền lương đang hưởng (bao gồm mức lương, phụ cấp lương nếu có) do cơ quan quản lý chi trả; được hưởng khoản tiền bù chênh lệch trong trường hợp tiền lương đang hưởng (tính bình quân theo số ngày làm việc bình thường trong tháng) thấp hơn so với tiền lương quy định. Tiền lương tính bình quân theo số ngày làm việc bình thường được xác định bằng tiền lương của tháng trước liền kề trước khi nhân viên y tế được triệu tập chia cho 26 ngày”. Ở Nghị định 349/2025/NĐ-CP, mức tiền công (lương) của 1 HLV đội tuyển quốc gia sẽ là 750.000 đồng/người/ngày còn 1 VĐV đội tuyển quốc gia sẽ là 550.000 đồng/người/ngày.

Trong những năm trước, Cục TDTT Việt Nam gặp khó trước vướng mắc thực tế là danh mục nhân viên y tế (bác sỹ, kỹ thuật y) không thuộc quy định trong các Nghị định về tập trung, tập huấn của thể thao. Vì vậy, các đội tuyển thể thao quốc gia không thể đăng ký bác sỹ vào thành phần tập huấn. Trong trường hợp cần thiết về nhân viên y tế, các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao của các môn thể thao sẽ tự chi trả chi phí cho đội ngũ này tập huấn cùng đội tuyển quốc gia hay đội tuyển trẻ quốc gia và nhân viên y tế không được hưởng chế độ của Nhà nước.

Bác sỹ thể thao là người không thể thiếu tại các đội tuyển quốc gia. Ảnh: T.SÂM

Từ tháng 2-2026, Nghị định 349/2025/NĐ-CP bắt đầu được thực thi. Theo sự chuẩn bị của một số đội tuyển thể thao quốc gia, Ban huấn luyện sẽ tiến tới đề xuất có thêm đội ngũ bác sỹ, nhân viên y tế được tập huấn trong quá trình tập luyện của năm 2026.

Lực lượng nhân viên y tế tại từng Trung tâm huấn luyện quốc gia chỉ đảm bảo số lượng vừa đủ. Từ việc có quy định mới trong chế độ dành cho nhân viên y tế (bác sỹ, kỹ thuật y) ở Nghị định 349/2025/NĐ-CP, các đội tuyển quốc gia vẫn có thể tìm kiếm thêm bác sỹ đủ chuyên môn và chuyên khoa y tế thể thao làm nhiệm vụ cùng mình.