Các đội sẵn sàng cho giải bóng đá Nữ Vô địch U19 Quốc gia – Cúp Acecook 2026

Tham dự cuộc họp có bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng Thư ký LĐBĐVN, Trưởng Ban Tổ chức giải; các Giám sát; đại diện Ban Tổ chức và các đội U19 nữ.

Phát biểu tại cuộc họp, bà Nguyễn Thanh Hà gửi lời chúc mừng năm mới tới các thành viên tham dự họp và nhấn mạnh, năm 2025 bóng đá Việt Nam đã đạt được những kết quả rất tích cực với 7 đội tuyển giành quyền vào Vòng chung kết châu Á, trong đó có các đội tuyển U17 và U20 nữ Việt Nam. Thành tích này có sự đóng góp quan trọng từ các đội tuyển trẻ thông qua các giải đấu như U16, U19 nữ Quốc gia. Bà Nguyễn Thanh Hà khẳng định, Giải bóng đá Nữ Vô địch U19 Quốc gia giữ vai trò quan trọng trong hệ thống thi đấu của LĐBĐVN, là sân chơi để các đội bóng và cầu thủ trẻ được cọ xát, thi đấu và thể hiện năng lực. Thông qua giải đấu, Ban chuyên môn sẽ có thêm cơ sở để tuyển chọn, bổ sung lực lượng cho các đội tuyển nữ quốc gia, hướng tới mục tiêu chuẩn bị cho các Vòng chung kết U17 và U20 nữ châu Á trong thời gian tới. Kết thúc bài phát biểu, bà Nguyễn Thanh Hà chúc các đội bóng thi đấu đoàn kết, trung thực và đạt thành tích tốt nhất.

Giải bóng đá Nữ Vô địch U19 Quốc gia – Cúp Acecook 2026 có sự tham dự của 5 đội bóng, gồm: Phong Phú Hà Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên T&T, Hà Nội và Than Khoáng sản Việt Nam. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt (lượt đi và lượt về). Cụ thể, lượt đi của giải diễn ra từ ngày 7/1 đến 20/1/2026 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam; lượt về diễn ra từ ngày 27/1 đến 7/2/2026 tại Sân vận động Hà Nam (tỉnh Ninh Bình).

Đây là năm thứ ba liên tiếp LĐBĐVN phối hợp cùng Công ty Cổ phần ACECOOK Việt Nam tổ chức Giải bóng đá Nữ Vô địch U19 Quốc gia, tiếp tục khẳng định sự quan tâm và đầu tư cho công tác đào tạo, phát triển bóng đá nữ trẻ Việt Nam.

Nhằm phục vụ đông đảo người hâm mộ, LĐBĐVN sẽ tổ chức livestream các trận đấu của giải trên kênh Youtube VFF Channel và fanpage Facebook LĐBĐVN.

Ngày mai (7/1), lượt trận đầu tiên và lễ khai mạc giải sẽ được diễn ra trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với các cặp đấu: Hà Nội – Phong Phú Hà Nam (15h30); TP Hồ Chí Minh – Thái Nguyên T&T (18h00).