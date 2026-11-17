Trong lịch sử các vòng chung kết U17 World Cup, sân chơi danh giá bậc nhất của bóng đá trẻ thế giới luôn là một ngọn núi cao sừng sững đối với khu vực Đông Nam Á. Trước đây, chỉ có hai đại diện thuộc khu vực từng góp mặt ở đấu trường này là Thái Lan và Indonesia. Bây giờ đến lượt Việt Nam…

Thái Lan chính là đội tiên phong mở đường cho bóng đá Đông Nam Á khi giành quyền tham dự hai kỳ U17 World Cup liên tiếp vào năm 1997 tại Ai Cập và năm 1999 tại New Zealand. Ở thời điểm giải đấu chỉ quy tụ 16 đại diện tinh hoa nhất hành tinh, khoảng cách trình độ quá lớn khiến Voi chiến toàn thua cả 6 trận đấu vòng bảng (qua 2 kỳ).

Dù sở hữu thế hệ cầu thủ tài năng sau này trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia như Sutee Suksomkit hay Bamrung Boonprom… song U17 Thái Lan vẫn phải nhận tới 29 bàn thua và chỉ ghi được vỏn vẹn 5 bàn thắng trước các cường quốc bóng đá trẻ như Đức, Tây Ban Nha hay Ghana. Trung bình, họ thủng lưới gần 5 bàn mỗi trận.

Phải mất đúng 24 năm sau dấu mốc buồn của Thái Lan, bóng đá Đông Nam Á mới lại có đại diện xuất hiện tại ngày hội bóng đá U17 thế giới. Đó là Indonesia. Dưới tư cách chủ nhà của kỳ 2023, thầy trò HLV Bima Sakti đã tạo nên cột mốc lịch sử khi mang về những điểm số đầu tiên cho khu vực. Hai trận hòa đầy quả cảm cùng tỷ số 1-1 trước Ecuador và Panama giúp U17 Indonesia có được 2 điểm và chỉ thiếu một chút may mắn để lọt qua khe cửa hẹp vào vòng 16 đội.

Tiếp nối đà phát triển đó, Indonesia tiếp tục giành vé dự giải khi FIFA mở rộng quy mô lên 48 đội từ năm 2025. Dù vậy, họ vẫn chưa thể phá vỡ cái dớp dừng bước ngay từ vòng đấu bảng.

U17 Thái Lan chưa giành được chiến thắng nào ở U17 World Cup

Bức tranh lịch sử khiêm tốn ấy càng làm nổi bật lên ý nghĩa đặc biệt trong hành trình của U17 Việt Nam khi lần đầu tiên giành quyền góp mặt tại Vòng chung kết U17 World Cup, đồng thời gánh trên vai trọng trách là đại diện duy nhất của cả khu vực Đông Nam Á tranh tài ở sân chơi thế giới.

Việc FIFA nâng số đội tham dự lên 48 và tổ chức giải đấu thường niên tại Qatar đã mở rộng cánh cửa châu Á từ 4 lên 8 suất, tạo ra đòn bẩy mang tính bước ngoặt cho các nền bóng đá đang phát triển.

U17 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua vòng loại châu lục đầy cam go để viết nên trang sử mới cho bóng đá nước nhà. Nhưng khi bước ra biển lớn, U17 Việt Nam chắc chắn sẽ phải đối mặt với vô vàn thử thách từ những nền bóng đá vượt trội về thể hình, thể lực lẫn tư duy chiến thuật hiện đại. Và bài học kinh nghiệm từ những thất bại nặng nề của Thái Lan trong quá khứ sẽ là hành trang quý giá cho các cầu thủ trẻ Việt Nam.