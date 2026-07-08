Các đội chủ nhà World Cup liên tục thất bại: Khi đặc quyền hóa gánh nặng

Sau France 98, chưa có thêm bất kỳ quốc gia đăng cai nào được nâng cao chiếc Cúp vàng danh giá hay đơn giản hơn là vào chung kết World Cup trên chính quê hương mình. Hơn 2 thập kỷ đã trôi qua, 7 kỳ World Cup liên tiếp khép lại với chung một kịch bản: Các đội chủ nhà hầu như đều gây thất vọng.

Không nhiều chủ nhà tạo được sự hài lòng

7 VCK vừa qua, Đức là nước chủ nhà giành kết quả cao nhất khi đứng thứ 3 ở kỳ 2006. Nhưng rõ ràng, đó không phải là kết quả mà họ mong muốn. Người Đức muốn chức vô địch và thực tế là tại VCK năm đó, họ đã cho thấy rõ tham vọng của mình bằng lối chơi thuyết phục, bùng nổ trong tấn công.

Nhưng cỗ máy Đức đã bất ngờ khựng lại sau trận thua cay đắng trước sự lì lợm và quái kiệt của Italia tại bán kết. Năm đó, Đức chỉ xếp thứ 3, kết quả rõ ràng không phải là mục tiêu của nền bóng đá này.

4 năm sau, Nam Phi thậm chí còn không qua nổi vòng bảng. Họ trở thành đội chủ nhà đầu tiên không qua được vòng bảng ở một kỳ World Cup trước khi Qatar san bằng "thành tích” ấy tại kỳ 2022. Thậm chí Qatar còn không giành nổi điểm nào.

Đến 2014, Brazil có lẽ mang theo nỗi thất vọng lớn nhất. Họ thua Đức 1-7 trong trận đấu có lẽ là thảm họa nhất lịch sử nền bóng đá vĩ đại này. Nó bắt đầu cho chu kỳ đi xuống của bóng đá xứ Samba. Thực tế là 2014, Brazil bị loại ở bán kết nhưng đó vẫn là kết quả tốt nhất của họ tại sân chơi Cúp thế giới từ đó tới nay.

Ngay cả 2026, việc Mỹ, Mexico và Canada đều ngã ngựa sớm ở vòng 16 đội cũng ít nhiều đem tới thất vọng. Họ được gửi gắm kỳ vọng phải làm tốt hơn thế, ít nhất vào đến tứ kết. Song Mỹ, Mexico và Canada đều thua dễ ở vòng 1/8, cả 3 trận đều thủng lưới tối thiểu 3 bàn. Những chi tiết này lột tả sự thua kém của 3 nước chủ nhà World Cup so với nhóm những đội tuyển có thể coi là mạnh của thế giới.

Mỹ dừng bước sau trận thua Bỉ 1-4

Trong 7 VCK vừa qua, may chăng việc Nga vào tới tứ kết 2018 là kết quả đáp ứng được kỳ vọng từ NHM . Vì với thực lực của Nga năm đó, đi đến vòng 8 đội mạnh nhất cũng đã là một cái kết hài lòng.

Từ thảm họa "Mineirazo" của Brazil năm 2014, nỗi buồn tủi của Nam Phi 2010, màn trình diễn thảm họa của Qatar 2022, cho đến việc cả ba đồng chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada đều ngã ngựa khá sớm ở vòng 16 đội tại kỳ World Cup 2026, tất cả đều minh chứng cho một thực tế không thể chối cãi. Trở thành nước chủ nhà World Cup giờ đây dường như mang lại nhiều áp lực và rủi ro hơn là một đặc quyền. Tại sao cái "dớp" này lại kéo dài và ngày càng trở nên ám ảnh đến vậy?

Áp lực từ người hâm mộ

Trong bóng đá, khán giả nhà thường được ví như "cầu thủ thứ 12", mang lại sức mạnh tinh thần to lớn. Nhưng ở một sân chơi khắc nghiệt và quy tụ sự chú ý của hàng tỷ người như World Cup, sự kỳ vọng của hàng triệu cổ động viên nhà lại dễ dàng biến thành một liều thuốc độc tâm lý.

Cầu thủ của đội chủ nhà bước ra sân không chỉ để chơi một trận bóng, mà họ mang trên vai thể diện của cả một quốc gia. Tâm lý "buộc phải thắng", "buộc phải đá đẹp" khiến đôi chân của họ trở nên đeo chì, các quyết định xử lý bóng mất đi sự thanh thoát và thanh thản cần thiết.

Điển hình nhất chính là tuyển Brazil tại World Cup 2014. Khát khao phục hận bi kịch "Maracanazo" năm 1950 trên sân nhà đã vắt kiệt sức lực và tinh thần của Selecao. Khi bước vào trận bán kết gặp đội tuyển Đức tại Belo Horizonte, việc thiếu vắng Neymar và Thiago Silva cộng với áp lực ngột ngạt từ 200 triệu người dân Brazil đã khiến hệ thống phòng ngự của đội bóng vàng xanh sụp đổ hoàn toàn về mặt ý chí chỉ sau bàn thua đầu tiên, dẫn đến thảm bại 1-7 lịch sử.

Brazil khi vắng Neymar đã thua tan tác 1-7 trước Đức

Gần đây nhất, tại World Cup 2022, đội tuyển Qatar đã cho thấy hình ảnh những cầu thủ bị "cứng đơ" vì áp lực trong trận khai mạc gặp Ecuador. Dù đã được đầu tư hàng trăm triệu USD và tập huấn dài hạn, áp lực của trận mở màn trên sân nhà khiến các tuyển thủ Qatar chuyền hỏng những tình huống cơ bản nhất.

Đến tuyển Mỹ ở trận thua Bỉ 1-4 vào sáng 7/7 cũng gây thất vọng với những tình huống xử lý lỗi trong phòng thủ, với 2/4 bàn thua của họ xuất phát từ lỗi cá nhân mất bóng gần vòng cấm địa.

Thiếu thực chiến do sở hữu tấm vé đặc cách

Một nguyên nhân mang tính chuyên môn sâu sắc dẫn đến sự sa sút của các đội chủ nhà chính là việc họ không phải trải qua vòng loại. Tấm vé đặc cách tham dự vòng chung kết nghe qua là một lợi thế tuyệt đối, nhưng thực chất lại tước đi của họ độ thực chiến cần thiết trong môi trường thi đấu đỉnh cao.

Một chu kỳ World Cup kéo dài 4 năm. Trong khi các đội tuyển ở châu Âu hay Nam Mỹ phải trải qua hàng chục trận đấu vòng loại sống còn, sứt đầu mẻ trán để giành giật từng điểm số, thì đội chủ nhà chỉ có thể làm nóng thông qua các trận giao hữu vô thưởng vô phạt.

Qatar toàn thua cả 3 trận ở VCK 2022

Dù có nỗ lực mời gọi những đối thủ "chất lượng cao" (như cách Qatar hay Mỹ đã làm) thì các trận giao hữu vĩnh viễn không bao giờ mô phỏng được nhịp độ, cường độ va chạm và tính chiến thuật khốc liệt của một trận cầu chính thức. Và đối thủ cũng không triệu tập lực lượng tối ưu cho các trận đấu như vậy.

Tại VCK World Cup 2026, Mỹ, Mexico và Canada dù đã nỗ lực duy trì nhịp độ bằng các giải đấu khu vực như CONCACAF Gold Cup hay Nations League, nhưng mặt bằng chung của khu vực Bắc Trung Mỹ là chưa đủ để tạo ra sự cọ xát tương đương với vòng loại World Cup khu vực châu Âu hay Nam Mỹ .

Hậu quả là khi bước vào vòng 16 đội, đối mặt với những Morocco, Anh hay Bỉ - những đội bóng đã được trui rèn qua lửa đỏ của các vòng loại và vòng bảng khắc nghiệt, bộ ba Bắc Mỹ lập tức bộc lộ sự thiếu hụt về bản lĩnh thực chiến, khả năng chịu đựng sức ép pressing đồng bộ và đành phải chấp nhận dừng bước sớm.