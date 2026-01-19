Các cầu thủ U23 Việt Nam chú ý: Bóc trần "chiêu trò" của thủ môn Trung Quốc khiến Uzbekistan sút hỏng luân lưu

Không chỉ "bắt như lên đồng", thủ môn Li Hao của U23 Trung Quốc còn đang khiến truyền thông châu Á bàn tán vì màn đấu trí tâm lý cực gắt trong loạt luân lưu trước U23 Uzbekistan. Và chiêu trò này hoàn toàn có thể trở thành "vũ khí bí mật" mà U23 Việt Nam phải dè chừng ở trận bán kết sắp tới.

Li Hao được mệnh danh là "Vạn Lý Trường Thành" di động của U23 Trung Quốc vì khả năng bắt gôn quá đỉnh (Ảnh: AFC)

Sau 120 phút hòa không bàn thắng, U23 Trung Quốc và U23 Uzbekistan bước vào loạt sút 11m cân não. Trong khoảnh khắc định mệnh ấy, Li Hao không chỉ đứng trong khung gỗ chờ bóng, mà chủ động… tấn công tâm lý đối thủ. Chính thủ môn này đã thẳng thắn tiết lộ: "Tôi biết đối thủ sẽ sút vào đâu trước khi cản phá quả phạt đền đó. Tôi thậm chí đã nói với anh ta, nhưng anh ta không tin tôi và vẫn sút về hướng đó. Làm sao tôi có thể không cản phá được?".

Đáng nói, khi đối diện cầu thủ Uzbekistan, Li Hao còn luôn nở nụ cười cười cợt, ánh mắt nhìn thẳng đầy khiêu khích. Theo truyền thông Trung Quốc, đó chính là thời điểm "trò chơi tâm lý" bắt đầu. Bởi ai cũng biết Li Hao đang có phong độ cực cao, và anh tận dụng điều đó để khiến đối phương… tự áp lực chính mình.

Cao trào của màn "đánh đòn tâm lý" này đến trước lượt sút thứ hai. Li Hao bất ngờ bước ra phía sau khung thành, cúi xuống nhặt một chai nước, chăm chú nhìn vào thứ giống như một mảnh giấy ghi chú. Hành động tưởng chừng rất nhỏ, nhưng đủ để khiến các cầu thủ Uzbekistan thêm căng thẳng: "Anh ta đã nghiên cứu mình từ trước rồi sao?".

Thủ Môn Li Hao đánh đòn tâm lý với cầu thủ Uzbekistan ở loạt sút luân lưu bằng cách đọc một mảnh giấy phía sau khung thành (Ảnh chụp màn hình)

Báo Trung Quốc thậm chí đặt thẳng câu hỏi: "Có mảnh giấy nào không? Có ghi chú chiến thuật không?" rồi tự trả lời: "Có lẽ chẳng có gì cả. Đây là bóng đá trẻ, dữ liệu sút phạt đền rất ít. Li Hao không thể thu thập đủ thông tin, có thể anh ấy chỉ giả vờ". Nhưng dù thật hay giả, hiệu ứng tâm lý thì là… thật 100%.

Kết quả đã nói lên tất cả. Các cầu thủ Uzbekistan lộ rõ sự căng cứng, thiếu tự tin và liên tiếp sút hỏng, trong khi Li Hao trở thành người hùng, đưa U23 Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử vào bán kết U23 châu Á.

Trước thềm cuộc đối đầu với U23 Việt Nam, màn đấu trí này chắc chắn là lời cảnh báo không thể xem nhẹ. Khi kỹ năng chuyên môn đã tốt, tâm lý vững vàng trước những chiêu trò "cao tay" của Li Hao sẽ là bài toán mà các chân sút áo đỏ phải giải nếu muốn vượt qua "bức tường thép" mang tên thủ môn số 1 U23 Trung Quốc.

Li Hao được các đồng đội tung lên ăn mừng (Ảnh: Sohu)

Lihao được các đồng đội ôm chặt (Ảnh: Sohu)