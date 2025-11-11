Các anh chồng có đồng cảm với Văn Hậu-Đức Chinh: Đu concert G-Dragon là phụ, phục vụ vợ đẹp "sống ảo" là chính!

MXH những ngày qua nóng rực không chỉ bởi concert bùng nổ của G-Dragon mà còn vì dàn sao showbiz, hội cầu thủ và WAGs Việt rủ nhau "đu idol" cực sung. Trong đó có hai cặp đôi nổi đình đám làng bóng đá Việt: Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My và Hà Đức Chinh - Mai Hà Trang.

Trên mạng xã hội, loạt ảnh "hậu trường concert" của 2 cặp đôi cầu thủ - vợ đẹp nổi tiếng được fan ghi lại khiến dân tình cười ngất. Yrong khi các nàng WAGs diện đồ xinh đẹp, cầm lightstick thả dáng, checkin tưng bừng thì hai anh chồng cầu thủ lại hóa "phó nháy chuyên nghiệp", chăm chỉ bắt trọn từng khoảnh khắc sống ảo của vợ.

Một khung hình còn cho thấy cả Văn Hậu và Đức Chinh đều lom khom cầm điện thoại chỉnh góc, trong khi Doãn Hải My và Mai Hà Trang mỗi nàng một vùng trời, tạo dáng theo cách riêng. Dù là đi đu idol cùng nhau nhưng hai cặp đôi như chỉ tập trung vào nhiệm vụ sống ảo riêng.

Hậu trường "đu concert" của hai cặp đôi đình đám Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My và Hà Đức Chinh - Mai Hà Trang: Chồng là "phó nháy", phục vụ hết mình cho vợ "sống ảo". Cặp đôi Văn Hậu - Hải My tình tứ không rời, chàng cầu thủ luôn ôm chặt eo vợ

Ở góc quay khác của khán giả, hình ảnh cặp đôi Văn Hậu - Hải My tình tứ dựa sát nhau, cùng hướng mắt về sân khấu pháo hoa khiến dân mạng không ngừng xuýt xoa. Dù giữa đám đông hàng chục nghìn người, cầu thủ gốc Thái Bình vẫn luôn ôm chặt eo vợ không rời, đúng chuẩn "ông chồng nghiện vợ".

Cả hai cặp đôi đều lên đồ ton-sur-ton cực "concert vibe": Đức Chinh - Hà Trang diện đồ đen -trắng cá tính, còn Văn Hậu - Hải My lại đảo ngược lại trắng - đen thanh lịch, vừa đơn giản vừa nổi bật giữa rừng fan G-Dragon.

Sau đêm diễn, nhiều fan hài hước bình luận: "Đúng là đi xem concert mà tưởng đi photoshoot couple", "Văn Hậu và Đức Chinh đi xem G-Dragon hay đi làm photographer cho vợ đây?", "Đu idol nhưng vẫn tranh thủ phát đường cho netizen"...

Dù là dự concert của "ông hoàng Kpop", hai đôi cầu thủ - vợ đẹp vẫn biết cách chiếm spotlight nhờ độ đáng yêu và tình cảm "ngọt lịm" từ hậu trường.

Đức Chinh và vợ đẹp tình tứ tại concert G-Dragon

Văn Hậu và Hải My cực ngọt ngào khi đi đu idol



