Cabo Verde tạo địa chấn gây ngỡ ngàng, đẩy Uruguay vào nguy cơ bị loại sớm

Trước “ông kẹ” Uruguay, tuyển Cabo Verde đã có một thêm một trận đấu cực kỳ thăng hoa trong lần đầu tiên họ tham dự World Cup.

Sau khi bất ngờ cầm hoà Tây Ban Nha, tuyển Cabo Verde lại tiếp tục gây ấn tượng cực mạnh với cách mà họ đã ngáng đường Uruguay, đối thủ vốn được đánh giá là lọc lõi và già dơ hơn rất nhiều.

Lượt trận thứ 2 bảng H đã diễn ra với thế trận cực kỳ kịch tính. Không phải Uruguay, chính Cabo Verde mới là đội nhập cuộc tốt hơn, chơi lấn lướt ở thời điểm đầu trận.

Trong suốt nửa đầu hiệp 1, chính Cabo Verde mới là đội thi đấu hiệu quả hơn. Nền tảng thể lực sung mãn, tinh thần đầy quyết và lối chơi áp sát giúp các cầu thủ Cabo Verde tạo ra vô vàn khó khăn cho tuyến giữa của Uruguay. Đại diện từ châu Mỹ cần như không thể tiếp cận khu vực cấm địa của đối phương, trước sức mạnh của hàng phòng ngự Cabo Verde.

Với thế trận lấn lướt, Cabo Verde tạo ra bước ngoặt của trận đấu với bàn mở tỷ số từ pha đá phạt trực tiếp ở phút 21. Từ cự ly khoảng 30m với góc sút rất rộng, Kevin Pina sút bóng căng và chìm xuyên qua hàng rào rồi đánh bại thủ môn Fernando Muslera, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng này là cột mốc cực kỳ đáng nhớ bởi sau hơn 50 năm, mới có một đội ghi bàn đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup nhờ một pha đá phạt trực tiếp.

Cape Verde nhập cuộc rất tốt và có bàn mở tỷ số.

Bàn thắng giúp các cầu thủ Cabo Verde thêm hưng phấn. Trong khi đó, Uruguay cũng buộc phải thay đổi cách tiếp cận. Đại diện từ Nam Mỹ buộc phải dâng cao đội hình, tấn công với cường độ cao hơn.

Bản lĩnh của Uruguay cũng được thể hiện ở thời điểm nhạy cảm, khi hiệp 1 chuẩn bị khép lại, khiến cục diện bỗng dương đảo chiều 180 độ. Phút 43, Uruguay có bàn gỡ hoà 1-1 sau khi Maxi Araujo đánh đầu ghi bàn cận thành sau pha phòng ngự lỗi của hàng thủ bên phía Cabo Verde.

Đến phút 45+6, Uruguay có bàn thắng thứ hai, vươn lên dẫn ngược nhờ một pha tổ chức tấn công cực kỳ sắc nét. Từ cánh phải, bóng được chuyền vào vòng cấm để Maxi Araujo đánh đầu kiến tạo cho Agustin Cano dứt điểm cận thành không cho thủ môn Vozinha cơ hội cản phá.

Lúc này, chắc hẳn nhiều người hâm mộ đã mường tượng ra kịch bản Uruguay sẽ “làm gỏi” Cabo Verde trong hiệp đấu thứ hai, nhưng không! Kịch bản ấy lại không xảy ra!

Chẳng phải Uruguay ghi thêm những bàn thắng, chính Cabo Verde mới là đội làm được điều đó. Khi đối thủ còn đang gặp khó trong việc triển khai tấn công, Cabo Verde bất ngờ trừng phạt sai lầm của hàng phòng ngự đối phương bằng bàn thắng cực kỳ quan trọng.

Phút 61, Mathias Olivera bên phía Uruguay mắc sai lầm nghiêm trọng với đường chuyền về bất cẩn, tạo điều kiện để Helio Varela cướp bóng rê qua thủ môn Uruguay rồi ghi bàn gỡ hòa 2-2. Helio Varela vừa vào sân đã tỏa sáng mang về bàn thắng cho Cabo Verde. Các cầu thủ áo đỏ đã ăn mừng vô cùng phấn khích sau bàn gỡ này.

Để Cabo Verde cầm chân không khác gì một thất bại với Uruguay. Đội bóng từng 2 lần vô địch World Cup buộc phải dâng lên trong những phút còn lại. Thế nhưng, tất cả những gì Uruguay làm được ở thời gian còn lại chỉ là tạo ra cơ hội. Brian Rodriguez, Federico Valverde hay Agustin Cano lần lượt dứt điểm, nhưng đều không đủ chính xác và sự lạnh lùng để có thể tạo ra bàn thắng.

Trong những phút bù giờ, Uruguay thậm chí còn trải qua phen thót tim khi Cabo Verde phản công nhanh. May cho đại diện châu Mỹ khi đối thủ cũng không thể tận dụng thành công cơ hội để ghi bàn quyết định.

Chung cuộc, hai đội cầm chân nhau 2-2. Rõ ràng, việc cầm hoà Uruguay là thành công ngoài mong đợi với Cabo Verde khi họ bị đánh giá cửa dưới hoàn toàn. Kết quả này còn giúp Cabo Verde mở toang cánh cửa đi tiếp khi họ còn lượt trận gặp Saudi Arabia, đội bóng yếu nhất bảng ở lượt cuối.

Ngược lại, Uruguay sẽ phải tự trách mình khi đánh rơi chiến thắng. Thậm chí, Uruguay đang đối diện nguy cơ bị loại sớm bởi họ còn phải đụng độ Tây Ban Nha ở lượt cuối.

Tỷ số chung cuộc: Cabo Verde 2-2 Uruguay.

Đội hình xuất phát: