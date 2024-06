Với Man United, Alvaro Morata là cái tên chứa đầy sự tiếc nuối. Đã hai lần tiền đạo người Tây Ban Nha đã ở rất gần Old Trafford - một lần vào năm 2017 và lần kia là 2022, song rốt cuộc đây vẫn mãi là "con cá to" của "Quỷ đỏ" khi không thể có được anh. Và hôm nay, người hâm mộ đội bóng này càng có thêm lý do để tiếc nuối.

Phút 29, nhận đường chọc khe xuyên tuyến của đồng đội, Morata khôn khéo phá bẫy biệt vị băng xuống nhận bóng và bằng kinh nghiệm dày dạn của một tiền đạo đẳng cấp thế giới ở tuổi 31, cú sửa bóng bằng chân trái của anh đã khiến thủ thành Croatia phải bó tay, đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước.

Bàn thắng của Morata là cực kỳ ý nghĩa với đội nhà, bởi thời điểm ấy, Tây Ban Nha đang phải chịu sự lép vế trước Luka Modric và các đồng đội. Suốt hơn 20 phút đầu trận, thế trận vượt trội thuộc về các cầu thủ Croatia, cho đến khi Morata "nổ súng". Bàn thắng mở tỷ số cũng đảo ngược hoàn toàn thế trận, mở ra một "cuộc chiến mở" để dẫn đến những bất ngờ.

Chỉ một phút sau bàn thắng của Morata, Croatia có được cơ hội cực đẹp để cân bằng tỷ số. Trong vòng cấm của đối phương, trước "một rừng" hậu vệ Tây Ban Nha, Kovacic đã có pha "nhảy múa" khá đẹp mắt trước khi tung ra cú dứt điểm đầy nguy hiểm. Đen đủi cho Croatia khi cú dứt điểm của Kovacic không được đẹp mắt bằng pha "nhảy múa", đi không căng và không quá hiểm hóc, để Unai Simon dễ dàng đổ người bắt gọn.

Kovacic sẽ phải còn tiếc nuối nhiều vì pha bỏ lỡ đầy đáng tiếc của mình, bởi chỉ 2 phút sau, đến lượt Fabian Ruiz "nhảy múa" trước hàng loạt các cầu thủ Croatia ngay trong vòng cấm địa, để tung cú ra chân cực kỳ chuẩn xác tung lưới thủ thành Livakovic. Fabian Ruiz cũng chính là người đã tung ta đường chuyền "cắt tiết" cho Morata ghi bàn mở tỷ số.

Chín phút sau - phút 41, Croatia trong thế trận vùng lên tấn công hòng kiếm bàn thắng thu hẹp cách biệt lại có được cực kỳ ngon ăn khi cú volley từ góc hẹp của Gvardiol đi cắt ngang khung thành để Budimir lao vào đệm bóng hụt trong gang tấc. Và đáng tiếc hơn nữa cho Luka Modrid cùng các đồng đội khi chỉ 6 phút sau, họ nhận "đòn trừng phạt" thứ ba cho những pha bỏ lỡ đáng tiếc của mình.

Phút bù giờ thứ hai của hiệp đấu đầu tiên, Yamal từ cánh phải tung quả tạt cực dẻo vào cho Carvajal phá bẫy việt vị, lẻn xuống tung chân đá nối cận thành khiến thủ môn Livakovic chỉ còn biết đứng nhìn trong bất lực. 3-0 cho Tây Ban Nha. Từ thế lép vế, sau "cú nổ" của Morata, "Bò tót" đã có được những gì tốt nhất chỉ sau hiệp đấu đầu tiên.

Hiệp đấu đầu tiên, Croatia chịu khá nhiều sự đen đủi. Nhưng nó chưa ăn thua gì so với sự "đen đủi" mà họ tạo ra ở phút 78 của trận đấu. Sau sai lầm phá bóng vào chân đối phương của thủ thành Unai Simon, Croatia có được quả phạt đền "quý như vàng". Cú sút 11m của Petkovic bị thủ thành Tây Ban Nha cản phá thành công ở nhịp đầu tiên, song ngay sau đó bóng được chính Petkovic kết thúc tung lưới sau đường kiến tạo của đồng đội. Song VAR vào cuộc, và bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Quá "đen đủi" trong trận đấu đối phương chơi quá xuất thần, Croatia của Luka Modric ngậm ngùi chấp nhận trận thua "tối tăm mặt mũi", để rơi vào thế cực kỳ chông chênh ở bảng đấu "tử thần" của EURO 2014 này.



Tỷ số: Tây Ban Nha 3-0 Croatia

Đội hình thi đấu:

Tây Ban Nha: Unai Simon: Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella; Fabian, Rodri, Pedri; Yamal, Morata, Nico Williams.

Croatia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Majer, Budimir, Kramaric.

Ghi bàn:

Tây Ban Nha: Morata 29', Fabian 32', Carvajal 45'+2