Cả thế giới vào mà xem David Beckham "nịnh" vợ này!

Giữa hàng loạt những lời tri ân ngọt ngào trong ngày lễ tình yêu 14/2, cặp đôi quyền lực David và Victoria Beckham một lần nữa khẳng định vị thế "tượng đài" của mình với những chia sẻ đầy cảm xúc trên mạng xã hội.

David Beckham (49 tuổi) đã khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi đăng tải khoảnh khắc lãng mạn của hai vợ chồng dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Không cần những mỹ từ cầu kỳ, David chọn cách tôn vinh vợ mình bằng những vai trò quan trọng nhất mà cô đảm nhiệm trong cuộc đời anh.

"Chúc mừng ngày Valentine đến người vợ, người mẹ và người bạn thân nhất tuyệt vời của anh", David viết. Lời nhắn nhủ ngắn gọn nhưng chứa đựng sự trân trọng sâu sắc dành cho người phụ nữ đã đồng hành cùng anh qua hơn hai thập kỷ thăng trầm.

Beckham đăng lại ảnh thời xưa của vợ

Đáp lại tình cảm của chồng, biểu tượng thời trang Victoria Beckham cũng nhanh chóng chia sẻ một bộ sưu tập hình ảnh ghi lại hành trình yêu nhau của cả hai trong suốt nhiều năm qua. Từ những tấm ảnh cũ đầy hoài niệm cho đến những khoảnh khắc đời thường hiện tại, Victoria khẳng định David vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của cô.

Bà mẹ bốn con xúc động nhắn nhủ: "Chúc mừng ngày Valentine @davidbeckham! Anh là tất cả của em, em yêu anh rất nhiều".

Cặp đôi bày tỏ tình cảm trên trang cá nhân

Sự nồng nàn mà nhà Beckham dành cho nhau trong ngày 14/2 minh chứng cho một cuộc hôn nhân bền vững hiếm hoi ở giới giải trí, thể thao. Sau hơn 25 năm chung sống và cùng nhau xây dựng đế chế gia đình vững mạnh, cặp đôi vẫn duy trì thói quen công khai dành cho nhau những cử chỉ tình tứ, truyền cảm hứng cho hàng triệu người theo dõi trên toàn thế giới.