Cả thế giới "ngả mũ" trước body cực phẩm của Ronaldo tuổi 41

Cứ ngỡ sau khi sang Saudi Arabia chơi bóng, CR7 sẽ "dưỡng già" trong yên bình, nhưng không! Siêu sao người Bồ Đào Nha vừa thực hiện một cú "flex" cực mạnh về thể hình khiến hội chị em trầm trồ, còn cánh mày râu thì chỉ biết ước.

"Cỗ máy vĩnh cửu" tuổi 41: Khi múi bụng "cháy" hơn cả nắng hè!

Mới đây, Cristiano Ronaldo gây sốt cõi mạng khi đăng tải hình ảnh khoe body "full múi" trong buổi tập luyện tại nhà. Dù đã bước sang tuổi 41 - độ tuổi "xưa nay hiếm gặp" đối với một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp - nhưng chủ nhân 5 Quả bóng Vàng vẫn sở hữu cơ bụng 6 múi sắc lẹm, cơ đùi săn chắc và khuôn ngực nở nang. Nhìn những tấm hình này, thật khó tin đây là một người đàn ông đã có hơn 20 năm chinh chiến đỉnh cao.

Không chỉ gây bão với ngoại hình, phong độ của CR7 trên sân cỏ Saudi Pro League cũng "out trình" không kém với 17 bàn thắng sau 18 trận. Để giữ được trạng thái "đỉnh của chóp" này, anh Bảy vẫn duy trì chế độ "hành xác" với liệu pháp áp lạnh và chế độ ăn uống khắt khe đến mức cực đoan.

Netizen chỉ biết "chắp tay" thán phục: "40 tuổi mà body còn xịn hơn thanh niên 20, anh tính đá đến lúc 50 tuổi luôn hay gì?", "Nhìn múi bụng của Ronaldo mà thấy tội lỗi cho cái bụng mỡ của mình quá", "Đúng là kỷ luật tạo nên sự khác biệt, huyền thoại vẫn mãi là huyền thoại!"...

Với hơn 620 triệu người theo dõi, mỗi lần Ronaldo khoe múi là một lần anh khẳng định vị thế: Tuổi tác với anh chỉ là những con số vô nghĩa!