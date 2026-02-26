Cả Đông Nam Á ngỡ ngàng vì Văn Hậu

Sau thời gian dài vật lộn với chấn thương, Đoàn Văn Hậu đã đánh dấu sự trở lại không thể ấn tượng hơn bằng một bàn thắng đẳng cấp thế giới, khiến giới mộ điệu khu vực phải ngả mũ thán phục.

Trong trận đá bù vòng 10 V.League 2025/26 diễn ra chiều ngày 24/02, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã có màn lội ngược dòng kịch tính thắng 3-1 trước Đông Á Thanh Hóa. Tuy nhiên, tâm điểm của mọi sự chú ý không nằm ở tỉ số, mà hội tụ vào "siêu phẩm" ở phút 66 của hậu vệ Đoàn Văn Hậu.

Quan sát thấy thủ môn Xuân Hoàng dâng cao sau một tình huống tranh chấp bóng thành công, Văn Hậu đã quyết định tung cú dứt điểm táo bạo từ khoảng cách gần giữa sân. Trái bóng vẽ nên một đường cong hoàn hảo trước khi nằm gọn trong lưới, làm câm lặng cầu trường xứ Thanh và nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.

Vợ Văn Hậu chia sẻ khoảnh khắc chồng ghi bàn (Video: TTNV)

Ngay sau khi đoạn video bàn thắng được chia sẻ, không chỉ người hâm mộ trong nước mà cả cộng đồng bóng đá Đông Nam Á cũng "phát sốt". Trên các diễn đàn bóng đá lớn của khu vực, cái tên Đoàn Văn Hậu trở thành từ khóa thịnh hành nhất.

- "Tôi phải xem lại ba lần mới tin đó là cú sút từ giữa sân. Văn Hậu đã trở lại thật rồi", một tài khoản Thái Lan bình luận.

- "Thể lực và sự tự tin của anh ấy nhìn khác hẳn. Việt Nam có Văn Hậu lúc này chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh", CĐV Singapore nhận xét.

- "Sau hai năm chấn thương mà có thể tung ra cú đá như vậy thì quá đáng nể. Việt Nam lại có thêm một vũ khí lợi hại".



- "Nếu Văn Hậu trở lại đội tuyển trong tháng 3, Malaysia phải chuẩn bị kỹ hơn. Cầu thủ này luôn biết cách tạo khác biệt".

Bàn thắng của Đoàn Văn Hậu không chỉ làm dậy sóng các diễn đàn chuyên môn mà còn tạo nên một hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Ngay cả những người không thường xuyên theo dõi môn thể thao vua cũng bị chinh phục bởi khoảnh khắc xuất thần này.

Trên các ứng dụng như Threads hay Facebook, nhiều người dùng thừa nhận dù không am hiểu về bóng đá nhưng vẫn cảm thấy phấn khích trước quỹ đạo không tưởng của trái bóng. Một người hâm mộ chia sẻ: "Tôi không phải người hiểu rõ về bóng đá nhưng quả này đỉnh thật sự đúng không?" kèm theo những biểu tượng cảm xúc thán phục.