Cả Đông Nam Á dồn dập gửi lời chúc Việt Nam tranh vé dự World Cup

NHM Đông Nam Á cổ vũ U17 Việt Nam

Trước giờ bóng lăn ở lượt trận quyết định bảng C VCK U17 châu Á 2026, bầu không khí trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á đang nóng lên từng giờ. Không chỉ người hâm mộ Việt Nam hồi hộp chờ đợi màn so tài với U17 UAE, mà rất đông CĐV khu vực cũng đồng loạt lên tiếng cổ vũ thầy trò HLV Cristiano Roland trong cuộc đua giành vé tới U17 World Cup.

Sau hai lượt trận đầu tiên, U17 Việt Nam tạo được nhiều thiện cảm mạnh mẽ. Đội bóng áo đỏ thắng U17 Yemen 1-0 rồi suýt tạo nên cú sốc trước U17 Hàn Quốc trong trận đấu mà các học trò của HLV Cristiano Roland chơi đầy tự tin, kỷ luật và bản lĩnh. Dù chưa giành điểm (thua 1-4 sau khi dẫn 1-0 gần trọn trận đấu), màn trình diễn của U17 Việt Nam vẫn được đánh giá rất cao bởi tinh thần thi đấu không bỏ cuộc trước các đối thủ hàng đầu châu lục.

U17 Việt Nam dẫn trước U17 Hàn Quốc 1-0 trong phần lớn thời gian trận đấu, trước khi kiệt sức và để thua ngược chung cuộc 1-4.

Chính điều đó khiến nhiều CĐV Đông Nam Á bất ngờ và dành sự tôn trọng đặc biệt cho đại diện Việt Nam. Trên các diễn đàn bóng đá khu vực, hàng loạt bình luận cổ vũ xuất hiện trước trận gặp U17 UAE.

Một CĐV Indonesia viết: “Việt Nam xứng đáng có vé dự World Cup hơn UAE. Họ chơi quá hay trước Hàn Quốc”. Trong khi đó, người hâm mộ Thái Lan để lại lời chúc: “Chúc Việt Nam thắng trận cuối. Đông Nam Á cần thêm đại diện ở sân chơi thế giới”.

Không ít ý kiến từ Malaysia hay Philippines cũng đánh giá U17 Việt Nam đang là đội bóng tạo được cảm xúc mạnh nhất tại bảng đấu. Nhiều người cho rằng cách chơi của đội bóng trẻ Việt Nam mang hình ảnh quen thuộc của bóng đá Đông Nam Á: kỹ thuật, tốc độ và không ngại va chạm trước các đối thủ mạnh hơn về thể hình.

Đặc biệt, trận thua đầy tiếc nuối trước U17 Hàn Quốc khiến cộng đồng mạng khu vực “dậy sóng”. U17 Việt Nam từng ở rất gần chiến thắng lịch sử trước ông lớn châu Á trước khi để đối thủ thắng ngược ở những phút cuối. Tuy nhiên, màn trình diễn ấy lại càng khiến niềm tin dành cho thầy trò HLV Cristiano Roland tăng lên đáng kể.

Nhiều CĐV nhận định nếu chơi đúng phong độ, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại U17 UAE ở lượt trận cuối. Thậm chí, có ý kiến cho rằng đại diện Tây Á mới là đội chịu áp lực lớn hơn bởi Việt Nam đang sở hữu tinh thần rất hưng phấn sau hai trận đấu tích cực.

Cơ hội nào cho U17 Việt Nam?

Trên thực tế, cục diện bảng C vẫn đang mở rộng với U17 Việt Nam. Một chiến thắng trước U17 UAE, hoặc hòa mà Yemen không thắng Hàn Quốc, sẽ giúp đội bóng trẻ Việt Nam giành quyền vào tứ kết U17 châu Á, đồng thời đoạt vé tham dự U17 World Cup 2026. Đây sẽ là cột mốc cực kỳ đáng nhớ với bóng đá trẻ Việt Nam nếu thành hiện thực.

U17 Việt Nam sắp có trận đấu cực kỳ quan trọng với U17 UAE.

Với 3 điểm sau 2 trận, U17 Việt Nam nhận được sự đánh giá cao từ truyền thông và người hâm mộ quốc tế. Nhiều tờ báo châu Á nhận định đội bóng của HLV Cristiano Roland đang thể hiện sự tiến bộ lớn về tư duy chơi bóng cũng như tâm lý thi đấu.

Không còn hình ảnh một đội bóng chỉ biết phòng ngự co cụm trước các đối thủ mạnh, U17 Việt Nam hiện tại sẵn sàng pressing, kiểm soát bóng và tổ chức phản công rất sắc bén. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho tương lai bóng đá Việt Nam trong hành trình hướng tới các sân chơi lớn hơn.

Ở chiều ngược lại, U17 UAE chắc chắn cũng không phải đối thủ dễ chịu. Đại diện Tây Á sở hữu nền tảng thể lực tốt cùng khả năng chuyển trạng thái nhanh. Tuy nhiên, những gì U17 Việt Nam đã thể hiện trước Yemen và Hàn Quốc cho thấy đội bóng áo đỏ đủ khả năng tạo nên bất ngờ nếu duy trì được sự tập trung.

Sự kỳ vọng lúc này không chỉ đến từ người hâm mộ trong nước mà còn lan rộng khắp Đông Nam Á. So với U17 Thái Lan và U17 Myanmar không còn cơ hội đi tiếp, U17 Việt Nam cùng U17 Indonesia đang trở thành niềm hy vọng lớn nhất để bóng đá Đông Nam Á vừa có thêm đại diện tiến sâu ở giải châu Á, vừa góp mặt ở ngày hội World Cup trẻ.

Trận đấu với U17 UAE vì thế mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Không chỉ là cơ hội viết tiếp lịch sử cho bóng đá Việt Nam, đây còn là trận cầu mà rất nhiều CĐV Đông Nam Á đang dõi theo với mong muốn chứng kiến một đại diện khu vực tạo nên dấu mốc đáng nhớ ở sân chơi châu lục.