BXH SEA Games 33: Đoàn Thể thao Việt Nam liên tiếp đoạt HCV, rút ngắn khoảng cách với chủ nhà Thái Lan

15h00: Thể thao Việt Nam giành thêm HCV, bỏ cách ngày càng xa Indonesia. Hai VĐV Nguyễn Thị Hương - Ma Thị Thùy về nhất chung kết canoe đôi nữ 200m với 43 giây 419 và giành HCV. Đây là HCV thứ hai của Nguyễn Thị Hương tại SEA Games 33, sau chiếc đầu cùng đồng đội Diệp Thị Hương ở nội dung 500m thuyền đôi nữ hôm 10/11. Đây cũng là tấm HCV thứ 16 của đoàn Việt Nam tại SEA Games 33.

14h00: Thể thao Việt Nam vừa gia tăng tổng số HCV lên con số 15, hơn đối thủ Indonesia 2 HCV. HCV mới nhất của Việt Nam là từ môn bắn súng. Hai xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tâm Quang giành HCV sau khi vượt qua bộ đôi xạ thủ Thái Lan tại chung kết 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội. Hai xạ thủ Việt Nam đã vượt qua bộ đôi Sastwej Chanittha và Tortungpanich Napis (Thái Lan) trong trận chung kết với tỉ số sít sao 16-14.

----------------------------------------------------

Hôm nay 12/12, SEA Games 33 tiếp tục diễn ra với rất nhiều màn tranh đấu quyết liệt. Sẽ có tới 59 bộ huy chương được trao, hứa hẹn thay đổi lớn trên BXH tổng huy chương. Hiện chủ nhà Thái Lan đã có 41 HCV sau ngày thi đấu 11/12, vị trí đầu BXH của họ là rất khó để cạnh tranh.

Nhưng từ các vị trí sau, sự cạnh tranh diễn ra quyết liệt. Và đoàn Thể thao Việt Nam sẽ phải phấn đấu không ngừng để giữ vững vị trí thứ hai toàn đoàn, trước sức ép của Indonesia hay Singapore.