BXH huy chương SEA Games: Việt Nam nguy cơ “vỡ trận”, bị Indonesia bỏ xa

Tiểu Lâm Mộc |

Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn còn cách rất xa mục tiêu giành 90 HCV tại SEA Games 33.

Tính tới 14h30 ngày 16/12, đoàn Việt Nam mới giành 41 HCV, kém xa Indonesia (57 HCV) và đặc biệt là chủ nhà Thái Lan (146 HCV).

Tính riêng trong ngày hôm nay (16/12), đoàn Việt Nam mới giành 1 HCV của tuyển rowing (Lê Thị Hiền, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Ngọc Anh).

Khả năng cao đoàn Thể thao Việt Nam sẽ khó hoàn thành chỉ tiêu giành 90 HCV tại SEA Games 33. Hiện SEA Games sẽ chỉ còn 3 ngày thi đấu nữa là sẽ khép lại (ngày 19/12), trong khi đó nhiều nội dung thi đấu sở trưởng của Việt Nam đã chính thức kết thúc.

