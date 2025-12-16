BXH huy chương SEA Games: Đoàn Việt Nam dễ “vỡ kế hoạch”, số HCV kém xa Indonesia

Ngày 16/12, đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 8 HCV, nâng tổng số HCV sau 7 ngày thi đấu chính thức lên con số 48. Tổng cộng, chúng ta tạm thời đứng tốp 3 với 174 huy chương, trong đó có 48 HCV, 54 HCB, 76 HCĐ.

Như vậy, số HCV của đoàn Việt Nam tới hiện tại vẫn còn kém xa chỉ tiêu đề ra khi chuẩn bị tham dự SEA Games 33, đó là giành 90 HCV. SEA Games 33 chỉ còn 3 ngày nữa sẽ bế mạc và rất khó để chúng ta hoàn thành chỉ tiêu.

Trong khi đó, tính tới hết ngày 16/12, chủ nhà Thái Lan vô cùng áp đảo với tổng cộng 314 huy chương, trong đó có 155 HCV, 95 HCB, 64 HCĐ.

Indonesia đứng tốp 2 với 199 huy chương, trong đó có 61 HCV, 71 HCB, 67 HCĐ. Singapore đứng thứ 4 với 115 HCV, trong đó có 35 HCV, 34 HCB, 46 HCĐ.

BXH huy chương tính tới hết ngày 16/12.



