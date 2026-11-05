BXH châu Á: Việt Nam xếp sau Thái Lan và Campuchia

Một tuần thi đấu nhiều tiếc nuối với các đội bóng Việt Nam.

Lượt trận thứ tư vòng bảng Cúp C1 và C2 châu Á chứng kiến những kết quả tiếc nuối đến từ các đại diện Việt Nam.

CLB CAHN có màn trình diễn ấn tượng khi tạo ra thế trận áp đảo trước đối thủ Nhật Bản Kyoto Sanga. Nhưng rất tiếc, các chân sút của CLB CAHN lại kém duyên trước khung thành và chỉ có được tỉ số hòa 0-0 chung cuộc. Sau 4 lượt trận, thầy trò HLV Mano Polking có 4 điểm trong tay và vẫn còn nguyên cơ hội lọt vào top 8 vòng bảng Cúp C1 khu vực Đông Á.

CLB CAHN thi đấu nỗ lực nhưng không thể đánh bại Kyoto Sanga trên sân nhà Hàng Đẫy

Trong khi đó, CLB Thể Công sau khi thay thế HLV Popov bằng HLV Guilherme Almeida đã thi đấu đầy nỗ lực trên sân của nhà vô địch Hàn Quốc FC Seoul. Tiếc rằng, đương kim á quân V.League không thể đứng vững trong hiệp hai và nhận kết quả thua chung cuộc 0-3. CLB Thể Công vẫn còn cơ hội tranh vị trí nhì bảng E Cúp C2 nếu thắng 2 trận còn lại trước Persib và Melbourne Victory.

Tính đến hết lượt trận, bóng đá Việt Nam có 5,133 điểm tích lũy và xếp thứ 17 trên BXH cấp CLB châu Á mùa giải 2026/27. Việt Nam tạm thời bị Thái Lan vượt qua trên BXH. Các đại diện xứ Chùa Vàng đã tích lũy được 5,167 điểm và vươn lên hạng 16.

Một số nền bóng đá Đông Nam Á khác đang có thứ hạng cao trên BXH là Indonesia (8,500 điểm - hạng 4), Campuchia (6,333 điểm - hạng 10) và Malaysia (6,333 điểm - hạng 11).