BXH các đội hạng ba World Cup 2026 mới nhất: Cuộc đua giành vé vớt vào vòng 1/16 khốc liệt hơn bao giờ hết

Những cập nhật mới nhất khi vòng bảng bước vào giai đoạn cao trào đầy kịch tính.

Vòng bảng World Cup 2026 đang dần ngã ngũ khi nhiều đội tuyển đã chính thức giành vé vào vòng knock-out. Tuy nhiên, với thể thức mở rộng lên 48 đội, cơ hội đi tiếp không chỉ dành cho các đội đứng nhất và nhì bảng. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, giải đấu có 48 đội tham dự, đồng nghĩa với việc số suất vào vòng loại trực tiếp cũng tăng lên. Ngoài 24 đội nhất và nhì bảng, sẽ có thêm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền góp mặt ở vòng 1/16.

Điều đó khiến cuộc đua ở nhóm các đội đứng thứ ba trở nên hấp dẫn và khó lường hơn bao giờ hết.

Scotland là một trong những đội đang đặt nhiều hy vọng vào suất vé này. Đại diện Vương quốc Anh hiện có 3 điểm sau hai lượt trận tại bảng C và vẫn còn trận đấu cuối cùng gặp Brazil. Nếu không thể đánh bại đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử World Cup, Scotland gần như không còn cơ hội chen chân vào top 2 và sẽ phải trông chờ vào bảng xếp hạng các đội hạng ba.

Không chỉ Scotland, nhiều ông lớn châu Âu như Bỉ hay Bồ Đào Nha cũng có nguy cơ phải đi tiếp bằng "vé vớt" sau những màn trình diễn chưa như kỳ vọng ở vòng bảng.

Theo quy định của FIFA, chỉ 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ được đi tiếp. Điều đó đồng nghĩa với việc các vị trí từ thứ 9 trở xuống hiện đang nằm ngoài nhóm có vé vào vòng knock-out.

BXH Top 8 các đội hạng 3 có thành tích tốt nhất sau 2 lượt trận vừa qua

FIFA xếp hạng các đội đứng thứ ba như thế nào?

Các đội đứng thứ ba sẽ được xếp hạng theo thứ tự ưu tiên sau: Số điểm giành được - Hiệu số bàn thắng bại - Tổng số bàn thắng ghi được - Điểm fair-play (dựa trên số thẻ vàng và thẻ đỏ của cầu thủ cũng như ban huấn luyện) - Vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Vì vậy, không chỉ kết quả thắng hay thua, mỗi bàn thắng ghi được ở lượt trận cuối cùng đều có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội giành vé đi tiếp.

Khi nào vòng knock-out bắt đầu?

Vòng 1/16 World Cup 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 28/6, mở màn bằng trận đấu giữa đội nhì bảng A và đội nhì bảng B.

Các mốc thời gian quan trọng của vòng loại trực tiếp:

Vòng 1/16: 28/6 - 3/7 Vòng 1/8: 4/7 - 7/7 Tứ kết: 9/7 - 11/7 Bán kết: 14/7 - 15/7 Tranh hạng Ba: 18/7 Chung kết: 19/7

Khi vòng bảng bước vào những lượt trận cuối cùng, cuộc đua giành 8 suất dành cho các đội xếp thứ ba hứa hẹn sẽ căng thẳng không kém bất kỳ bảng đấu nào. Chỉ một bàn thắng, một tấm thẻ vàng hay thậm chí chỉ số fair-play cũng có thể tạo ra khác biệt giữa việc đi tiếp và bị loại.