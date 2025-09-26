Busquets tuyên bố treo giày

Inter Miami là CLB cuối cùng trong sự nghiệp của Busquets.

Cầu thủ người Tây Ban Nha đã tiết lộ quyết định của mình bằng cách đăng một video lên tài khoản Instagram, kể lại trải nghiệm của anh sau gần 20 năm sự nghiệp với Barcelona, Miami và Tây Ban Nha.

Busquets giành nhiều danh hiệu cao quý cùng Barcelona.

"Tôi cảm thấy đã đến lúc nói lời tạm biệt với sự nghiệp cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Gần 20 năm tận hưởng câu chuyện tuyệt vời mà tôi hằng mơ ước. Bóng đá đã mang đến cho tôi những trải nghiệm độc đáo ở những nơi tuyệt vời, cùng những người bạn đồng hành tuyệt vời nhất", Busquets chia sẻ trên Instagram.

"Cảm ơn FC Barcelona, câu lạc bộ của cuộc đời tôi. Ở đó, tôi đã thực hiện được ước mơ thời thơ ấu của mình khi khoác lên mình chiếc áo đấu mà tôi yêu thích trong hàng trăm trận đấu. Tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm tại đây và có những khoảnh khắc độc đáo tại Camp Nou, đó là điều mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Cảm ơn Đội tuyển Quốc gia Tây Ban Nha. Thật vinh dự khi được đại diện cho đội tuyển nhiều lần như vậy. Những thành tích lừng lẫy đó sẽ luôn ở trong tim tôi.

Cảm ơn Inter Miami đã cho tôi cơ hội trở thành một phần của câu lạc bộ, nơi tôi muốn có một trải nghiệm mới và cống hiến hết mình."

Busquets vô địch World Cup và EURO cùng Tây Ban Nha.

Busquets sẽ giã từ sự nghiệp bóng đá sau hơn 700 lần ra sân cho FC Barcelona, nơi anh ấy đã giành được mọi danh hiệu cao quý, trong đó đáng chú ý là 9 danh hiệu La Liga và 3 danh hiệu UEFA Champions League. Tiền vệ sinh năm 1988 đã giành cú ăn 6 vĩ đại cùng đội bóng xứ Catalan vào mùa giải 2008/2009. Tại đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, anh có được chiếc cúp World Cup vào năm 2010 và lên ngôi vô địch EURO 2012.

Busquets nói thêm: "Cảm ơn tất cả đồng nghiệp, nhân viên và tất cả mọi người đã cùng tôi chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời và khó quên. Điều tuyệt vời nhất tôi nhận được chính là tất cả các bạn. Cảm ơn người hâm mộ trên toàn thế giới vì tình yêu thương và sự tôn trọng. Tôi hy vọng mình đã có thể đền đáp một phần nhỏ những gì các bạn đã dành cho tôi... Đây sẽ là những tháng cuối cùng của tôi trên sân cỏ. Tôi sẽ giải nghệ trong niềm hạnh phúc, tự hào, mãn nguyện và trên hết là lòng biết ơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại... Mọi kết thúc đều là một khởi đầu mới."

Busquets sẽ giải nghệ ngay khi hợp đồng ban đầu của anh với câu lạc bộ hết hạn. Inter Miami đã giành quyền vào vòng play-off MLS, mang đến cho cầu thủ người Tây Ban Nha thêm một cơ hội để nâng cao danh hiệu.