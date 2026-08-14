Bước ngoặt của Minh Vương

Tiền vệ Trần Minh Vương chia tay đồng đội Công Phượng ở Trường tươi Đồng Nai.

Ngay trước thềm mùa giải V.League 2026-2027, tiền vệ Trần Minh Vương đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với CLB Trường Tươi Đồng Nai. Quyết định chia tay đầy bất ngờ này diễn ra chỉ một thời gian ngắn sau khi anh cùng Đồng Nai giành tấm vé thăng hạng lên chơi ở giải đấu cao nhất Việt Nam.

Ở mùa giải 2025/2026, Minh Vương chính là một trong những bản hợp đồng thành công nhất của Trường Tươi Đồng Nai. Cùng với những đồng đội quen thuộc từ thời HAGL như Công Phượng, Xuân Trường hay Văn Sơn, tiền vệ sinh năm 1995 đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần lẫn nhân tố chuyên môn không thể thay thế. Anh ra sân 23 trận trên mọi đấu trường, ghi 9 bàn thắng và xuất sắc nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải hạng Nhất quốc gia. Như vậy, bộ ba Xuân Trường, Công Phượng, Minh Vương sẽ lại phải chia tay lần nữa. Trước đó, họ cùng khoác áo CLB HAGL và cũng lần lượt rời đi sau khi hoàn tất hợp đồng đào tạo trẻ.

Minh Vương chia tay những người đồng đội thân thiết để tìm bến đỗ mới (Ảnh: FB/ Minh Vương)

Chính vì những đóng góp to lớn đó, việc Minh Vương rời đi ngay trước khi cùng đội bóng hít thở bầu không khí V.League đã khiến nhiều người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng. Trưởng thành từ lò đào tạo HAGL, Minh Vương luôn được biết đến với lối chơi lăn xả, kỹ thuật cá nhân khéo léo cùng khả năng sút phạt đẳng cấp. Việc anh quyết định tìm kiếm thử thách mới cho thấy hoài bão chưa dừng lại của tiền vệ gốc Thái Bình.

Trong buổi tập gần nhất, Ban huấn luyện cùng tập thể đội bóng đã tổ chức buổi chia tay ấm áp và tặng hoa tri ân cho Minh Vương. HLV Nguyễn Việt Thắng cũng đã xác nhận thông tin này cùng lời nhắn gửi đầy tình cảm: "Cảm ơn vì đã đến và hơi buồn vì đã đi. Chúc em thành công ở môi trường mới". Đáp lại, Minh Vương gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban huấn luyện cùng các đồng đội đã hỗ trợ anh trong suốt thời gian khoác áo Đồng Nai.

Theo nhiều nguồn tin, bến đỗ tiếp theo của Trần Minh Vương nhiều khả năng sẽ là CLB ở miền Bắc, đội bóng này chiêu mộ tiền vệ sinh năm 1995 với mục tiêu sớm trở lại đấu trường V.League. Một nhạc trưởng giàu kinh nghiệm cùng bản lĩnh thăng hạng như Minh Vương chắc chắn sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho tham vọng của họ ở mùa giải tới.